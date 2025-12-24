USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Телефонный разговор Алиева и Кобахидзе

14:17 440

24 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Глава Азербайджана поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 603
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2520
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 554
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 988
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1237
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5911
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5173
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4819
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2453
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8992
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6087

