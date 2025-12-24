В Баку будет морось, дождь и ветер

25 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых частях полуострова возможна изморось, вечером не исключаются осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако начиная с утренних часов в восточных районах временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. В отдельных местах возможно усиление осадков, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 7-11° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем - 0-5° тепла.