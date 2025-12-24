USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
В Баку будет морось, дождь и ветер

14:19 1053

25 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых частях полуострова возможна изморось, вечером не исключаются осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако начиная с утренних часов в восточных районах временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. В отдельных местах возможно усиление осадков, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 7-11° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем - 0-5° тепла.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 604
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2522
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 555
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 989
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1237
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5911
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5173
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4822
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2453
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8992
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6088

