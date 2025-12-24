USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне

14:28 990

Армия Финляндии наращивает вооружение, готовясь к возможному военному конфликту с Россией. Об этом пишет издание The National Interest.

Финские ВВС приняли решение оснастить свои новые истребители-невидимки F-35A Lightning II ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120D3. Хельсинки достигли соглашения с Вашингтоном, по которому получат 405 ракет AIM-120D3 AMRAAM и восемь секций наведения AIM-120D-3 общей стоимостью приблизительно $1,07 млрд.

«Столкнувшись с реальностью все более агрессивной России, Финляндия наращивает вооружение в ожидании будущего конфликта со своим соседом», — говорится в материале.

Благодаря этому приобретению Финляндия получит доступ к новейшей и наиболее совершенной версии ракеты, что улучшит возможности реагирования на угрозы в оперативной обстановке, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Он добавил, что покупка этих ракет еще больше укрепит взаимодействие с Соединенными Штатами и другими союзниками Финляндии.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 605
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2523
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 555
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 991
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1238
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5913
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5173
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4825
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2453
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8992
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6089
