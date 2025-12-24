USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

РФ ударила по ТЭЦ в Харькове: один погибший, 11 раненых

14:45 280

Российские войска нанесли серии прицельных ударов по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в ближайшем пригороде Харькова. В результате атаки погиб один человек, еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщили председатель Харьковской областной гражданской администрации (ОГА) Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

«Один человек погиб в результате ракетных ударов по пригороду Харькова. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», - сообщил Синегубов.

ВС РФ били по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова.

Из-за обстрелов произошло существенное падение напряжения в городе, что повлияло на теплоснабжение и работу городского транспорта, сообщил мэр Харькова.

«Сейчас профильные службы проводят дефектирование и определяют масштаб разрушений. Там, где это технически возможно, энергосистему переводят в режим «энергоострова», чтобы уменьшить последствия для жителей города.

Также из-за повреждения энергосистемы временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Работу метрополитена уже восстановили», - сообщил Терехов.

Кроме того, в области ввели графики аварийных отключений электроэнергии, сообщили в «Харьковоблэнерго». 

В среду, 24 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии.

В ночь на 24 декабря российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру, в результате чего на утро были новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 607
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2525
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 556
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 991
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1239
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5913
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5173
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4830
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2453
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8992
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6089

