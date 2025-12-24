РФ ударила по ТЭЦ в Харькове: один погибший, 11 раненых

Российские войска нанесли серии прицельных ударов по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в ближайшем пригороде Харькова. В результате атаки погиб один человек, еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщили председатель Харьковской областной гражданской администрации (ОГА) Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

«Один человек погиб в результате ракетных ударов по пригороду Харькова. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», - сообщил Синегубов.

ВС РФ били по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова.

Из-за обстрелов произошло существенное падение напряжения в городе, что повлияло на теплоснабжение и работу городского транспорта, сообщил мэр Харькова.

«Сейчас профильные службы проводят дефектирование и определяют масштаб разрушений. Там, где это технически возможно, энергосистему переводят в режим «энергоострова», чтобы уменьшить последствия для жителей города.

Также из-за повреждения энергосистемы временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Работу метрополитена уже восстановили», - сообщил Терехов.

Кроме того, в области ввели графики аварийных отключений электроэнергии, сообщили в «Харьковоблэнерго».

В среду, 24 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии.

В ночь на 24 декабря российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру, в результате чего на утро были новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.