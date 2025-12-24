Китай рассчитывает взять Тайвань за год

Китай находится в процессе «исторического военного наращивания», увеличивая угрозу для США, сказано в отчете Пентагона. В документе говорится о том, что армия Китая становится все более совершенной и устойчивой, учась на ошибках России в Украине и усиливая давление на Тайвань. В то же время разведка отмечает, что несмотря на усиление стратегического партнерства Пекина и Москвы, этому сотрудничеству мешает «взаимное недоверие» обеих сторон.

Так, в частности, Китай имеет большой арсенал ядерных, морских средств поражения большой дальности, кибернетические и космические возможности, которые способны непосредственно угрожать безопасности Америки. Кроме того, Китай опережает США в разработке гиперзвукового оружия. В ответ США планируют развернуть систему «Золотой купол», предназначенную для защиты от этих и других инновационных угроз, а также от более традиционных баллистических ракет. «Китай рассчитывает быть способным вести и выиграть войну против Тайваня до конца 2027 года», - говорится в отчете.