Китай рассчитывает взять Тайвань за год

Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Китай находится в процессе «исторического военного наращивания», увеличивая угрозу для США, сказано в отчете Пентагона. В документе говорится о том, что армия Китая становится все более совершенной и устойчивой, учась на ошибках России в Украине и усиливая давление на Тайвань. В то же время разведка отмечает, что несмотря на усиление стратегического партнерства Пекина и Москвы, этому сотрудничеству мешает «взаимное недоверие» обеих сторон.

Так, в частности, Китай имеет большой арсенал ядерных, морских средств поражения большой дальности, кибернетические и космические возможности, которые способны непосредственно угрожать безопасности Америки.

Кроме того, Китай опережает США в разработке гиперзвукового оружия. В ответ США планируют развернуть систему «Золотой купол», предназначенную для защиты от этих и других инновационных угроз, а также от более традиционных баллистических ракет.

«Китай рассчитывает быть способным вести и выиграть войну против Тайваня до конца 2027 года», - говорится в отчете.

*** 14:50

Пекин намерен к 2030 году нарастить свой ядерный арсенал до примерно 1000 боеголовок на случай «тотальной войны». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на доклад Пентагона.

В публикации отмечается, что, согласно оценкам американского военного ведомства, Китай рассматривает ядерное оружие прежде всего как инструмент предупреждения и сдерживания, однако не исключает его применения в крайнем случае — для нанесения ударов по противникам.

Одновременно в отчете подчеркивается, что в Пекине по-прежнему нет полной уверенности в возможности осуществить военное вторжение на Тайвань и установить над островом контроль к 2027 году, несмотря на наращивание военного потенциала и усиление давления в регионе.

