Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Тайная игра Израиля против президента Сирии

14:51

Израиль пытается ослабить позиции президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа и оказывает поддержку повстанческим силам в стране, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на нынешних и бывших израильских чиновников.

По данным газеты, израильские военные еще в декабре 2024 года, всего через девять дней после падения режима Башара Асада, поставили друзским ополченцам вооружение, включая 500 винтовок, боеприпасы и бронежилеты.

Издание отмечает, что Израиль относится к аш-Шараа «с большим подозрением, учитывая его прошлое», поскольку он ранее возглавлял вооруженную группировку, которая около десяти лет назад была формально связана с «Аль-Каидой».

По информации WP, пик израильских поставок оружия друзам пришелся на апрель. В августе, как утверждает газета, поставки прекратились в связи с начавшимися переговорами с аш-Шараа и возникшими у израильских чиновников «сомнениями в надежности сирийских друзов как военных партнеров и осуществимости их целей». При этом Израиль продолжает сбрасывать с воздуха нелетальное военное снаряжение, включая бронежилеты и медикаменты, для бойцов друзской общины.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год
15:24
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
15:05
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
14:54
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии
14:25
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву
14:21
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
02:11
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки
15:03
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу
00:26
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал…
03:41
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
23 декабря 2025, 21:11

