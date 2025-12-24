Тайная игра Израиля против президента Сирии

Израиль пытается ослабить позиции президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа и оказывает поддержку повстанческим силам в стране, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на нынешних и бывших израильских чиновников.

По данным газеты, израильские военные еще в декабре 2024 года, всего через девять дней после падения режима Башара Асада, поставили друзским ополченцам вооружение, включая 500 винтовок, боеприпасы и бронежилеты.

Издание отмечает, что Израиль относится к аш-Шараа «с большим подозрением, учитывая его прошлое», поскольку он ранее возглавлял вооруженную группировку, которая около десяти лет назад была формально связана с «Аль-Каидой».

По информации WP, пик израильских поставок оружия друзам пришелся на апрель. В августе, как утверждает газета, поставки прекратились в связи с начавшимися переговорами с аш-Шараа и возникшими у израильских чиновников «сомнениями в надежности сирийских друзов как военных партнеров и осуществимости их целей». При этом Израиль продолжает сбрасывать с воздуха нелетальное военное снаряжение, включая бронежилеты и медикаменты, для бойцов друзской общины.