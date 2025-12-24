USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Путину доложили, как прошли переговоры с американцами

из заявлений Кремля
14:54 557

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже доложил «во всех нюансах» президенту РФ Владимиру Путину о своей поездке в Майами на переговоры с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах», - сказал представитель Кремля.

По его словам, «сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по имеющимся каналам, которые сейчас работают».

Песков, отвечая на вопрос, какие документы привез Дмитриев из США, заявил, что Кремль считает «в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации». «Поэтому мы не будем говорить, о том, что именно привез Дмитриев. И тем более не будем говорить об этом через прессу», - добавил он.

Представитель Кремля, комментируя слова постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера о том, что в переговорах по Украине мяч находится на стороне России, сказал, что американским партнерам «хорошо известны» главные параметры позиции России по войне в Украине.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 611
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2526
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 558
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 993
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1242
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5915
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5173
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4838
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2455
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8992
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6091

ЭТО ВАЖНО

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 611
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2526
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 558
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 993
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1242
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5915
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5173
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4838
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2455
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8992
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6091
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться