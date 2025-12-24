Путину доложили, как прошли переговоры с американцами

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже доложил «во всех нюансах» президенту РФ Владимиру Путину о своей поездке в Майами на переговоры с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах», - сказал представитель Кремля.

По его словам, «сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по имеющимся каналам, которые сейчас работают».

Песков, отвечая на вопрос, какие документы привез Дмитриев из США, заявил, что Кремль считает «в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации». «Поэтому мы не будем говорить, о том, что именно привез Дмитриев. И тем более не будем говорить об этом через прессу», - добавил он.

Представитель Кремля, комментируя слова постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера о том, что в переговорах по Украине мяч находится на стороне России, сказал, что американским партнерам «хорошо известны» главные параметры позиции России по войне в Украине.