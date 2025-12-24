USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Руководителю Kanal 11 уменьшили срок

Инара Рафикгызы
15:16 212

В Верховном суде Азербайджана сегодня была рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении руководителя интернет-телеканала Kanal 11 Теймура Керимова.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Ильгара Джафарова кассационная жалоба была частично удовлетворена, срок наказания сокращен на два года.

Напомним, Теймур Керимов был арестован в декабре 2023 года. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 8 годам лишения свободы с запретом на журналистскую деятельность сроком на 2 года. Бакинский апелляционный суд ранее сократил срок его наказания на один год.

Отметим, что Теймур Керимов и привлеченная вместе с ним к уголовной ответственности Истек Тотиева обвинялись по статье 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. В отношении И.Тотиевой в силе оставлен условный приговор с испытательным сроком в 2 года.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 612
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2529
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 558
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 994
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1243
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5916
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5174
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4841
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2455
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8992
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6091

