Руководителю Kanal 11 уменьшили срок

В Верховном суде Азербайджана сегодня была рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении руководителя интернет-телеканала Kanal 11 Теймура Керимова.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Ильгара Джафарова кассационная жалоба была частично удовлетворена, срок наказания сокращен на два года.

Напомним, Теймур Керимов был арестован в декабре 2023 года. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 8 годам лишения свободы с запретом на журналистскую деятельность сроком на 2 года. Бакинский апелляционный суд ранее сократил срок его наказания на один год.

Отметим, что Теймур Керимов и привлеченная вместе с ним к уголовной ответственности Истек Тотиева обвинялись по статье 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. В отношении И.Тотиевой в силе оставлен условный приговор с испытательным сроком в 2 года.