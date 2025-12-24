Зеленский: ЗАЭС не будет работать. Нужно два миллиарда

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без восстановления Каховской дамбы не будет работать Запорожская атомная электростанция, а на ее восстановление нужно два миллиарда евро. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщают украинские СМИ.

«Каховская дамба и гидроэлектростанция, которая необходима для безопасной и нормальной работы ЗАЭС, может быть воссоздана как совместный региональный проект процветания с аналогичной операционной структурой. Но считаем, что для этого, чтобы это все произошло и функционировало безопасно, – Запорожская атомная электростанция, город Энергодар, также Каховская гидроэлектростанция должны быть демилитаризованы, потому что сейчас там российские войска и война, нет необходимой безопасности», – сказал Зеленский.

Он отметил, что на восстановление разрушенной дамбы нужно два миллиарда евро и надо, чтобы «кто-то вложил эти деньги».

«А «русские» не будут сами вкладывать. Единственное, что им нужно – питьевая вода в Крым. Я верю, что американцы смогут быстро построить дамбу, за счет которой будет вода. Но вода будет везде», – добавил президент Украины.

Зеленский также повторил журналистам, что США предлагают Украине совместно с РФ использовать Запорожскую АЭС, однако договоренности пока не достигнуты.

6 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС временно потеряла все внешнее питание в течение ночи, что произошло в одиннадцатый раз за время полномасштабного вторжения РФ.