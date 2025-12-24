USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Зеленский: ЗАЭС не будет работать. Нужно два миллиарда

15:24 305

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без восстановления Каховской дамбы не будет работать Запорожская атомная электростанция, а на ее восстановление нужно два миллиарда евро. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщают украинские СМИ.

«Каховская дамба и гидроэлектростанция, которая необходима для безопасной и нормальной работы ЗАЭС, может быть воссоздана как совместный региональный проект процветания с аналогичной операционной структурой. Но считаем, что для этого, чтобы это все произошло и функционировало безопасно, – Запорожская атомная электростанция, город Энергодар, также Каховская гидроэлектростанция должны быть демилитаризованы, потому что сейчас там российские войска и война, нет необходимой безопасности», – сказал Зеленский.

Он отметил, что на восстановление разрушенной дамбы нужно два миллиарда евро и надо, чтобы «кто-то вложил эти деньги».

«А «русские» не будут сами вкладывать. Единственное, что им нужно – питьевая вода в Крым. Я верю, что американцы смогут быстро построить дамбу, за счет которой будет вода. Но вода будет везде», – добавил президент Украины.

Зеленский также повторил журналистам, что США предлагают Украине совместно с РФ использовать Запорожскую АЭС, однако договоренности пока не достигнуты.

6 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС временно потеряла все внешнее питание в течение ночи, что произошло в одиннадцатый раз за время полномасштабного вторжения РФ.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 612
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2531
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 558
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 994
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1243
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5917
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5174
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4841
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2455
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8992
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6091

