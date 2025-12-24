USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Турция обсуждает с ХАМАС мирный план по Газе

16:05 404

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил второй этап мирного плана по Газе с делегацией движения ХАМАС во главе с членом политбюро Халилем аль-Хейей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД.

«На встрече была обсуждена ситуация в Газе, состоялся обмен мнениями по поводу второго этапа мирного плана по Газе. Министр Фидан отметил, что Турция продолжает самым решительным образом отстаивать права палестинцев на всех платформах, а также проинформировал о работах, проводимых его страной для удовлетворения потребностей Газы в жилье и гуманитарной помощи», - сообщили источники.

Представители ХАМАС со своей стороны заявили, что выполняют договоренности о прекращении огня, однако Израиль продолжает наносить удары по Газе, и эта позиция препятствует переходу ко второму этапу мирного плана.

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 27
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6211
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9547
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 507
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 467
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 905
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2183
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 990
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1577
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5554
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1194

