Турция обсуждает с ХАМАС мирный план по Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил второй этап мирного плана по Газе с делегацией движения ХАМАС во главе с членом политбюро Халилем аль-Хейей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД.

«На встрече была обсуждена ситуация в Газе, состоялся обмен мнениями по поводу второго этапа мирного плана по Газе. Министр Фидан отметил, что Турция продолжает самым решительным образом отстаивать права палестинцев на всех платформах, а также проинформировал о работах, проводимых его страной для удовлетворения потребностей Газы в жилье и гуманитарной помощи», - сообщили источники.

Представители ХАМАС со своей стороны заявили, что выполняют договоренности о прекращении огня, однако Израиль продолжает наносить удары по Газе, и эта позиция препятствует переходу ко второму этапу мирного плана.