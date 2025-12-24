Россия против НАТО. Поле битвы: Балтика

Балтийское море превращается в стратегическую точку возможного противостояния России и НАТО из-за уязвимости подводной инфраструктуры и трудностей ее защиты для альянса, отмечает The Economist.

Регион приобрел особое значение из-за высокой концентрации энергетических и телекоммуникационных объектов. По дну пролива проходят газопроводы Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, и Baltic Pipe, по которому газ поступает из Норвегии в Польшу, а также силовые и коммуникационные кабели. На побережье размещены десять терминалов СПГ, еще два находятся в стадии строительства, а у берегов Дании, Германии и Польши активно развиваются морские ветроэлектростанции.

«Хотя НАТО имеет явное преимущество в Балтийском море с точки зрения обычной военно-морской мощи, у России есть средства, чтобы сеять хаос», – говорится в статье.

В 2023–2024 годах в регионе было зафиксировано не менее 11 предполагаемых актов «саботажа» инфраструктуры, часть которых связывают с российским теневым флотом. К наиболее серьезным инцидентам относятся повреждения газопровода Balticconnector и силового кабеля между Финляндией и Эстонией, ремонт которых занял несколько месяцев. В случае с Balticconnector на месте происшествия позже обнаружили шеститонный якорь проходившего мимо китайского судна Newnew Polar Bear, который мог стать причиной аварии.

Несмотря на то что все прибрежные государства Балтики, кроме России, входят в НАТО, Москва сохраняет возможности для «гибридных атак». В ответ страны региона усиливают меры безопасности: Польша 26 ноября решила закупить у Saab три подводные лодки A-26 примерно за $2,8 млрд, считая их оптимальными для условий Балтики, однако поставки ожидаются лишь в 2030-х годах. С начала 2025 года НАТО проводит операцию «Балтийский страж», увеличив патрулирование, а Дания усилила контроль танкеров у Скагена. В ноябре польский парламент принял закон, разрешающий флоту применять силу для защиты критической инфраструктуры даже за пределами территориальных вод.

При этом большинство существующих технологий гидролокационного наблюдения плохо подходят для Балтики: мелководье и загроможденное дно создают акустический шум, движение судов маскирует подводную активность, а резкие изменения солености искажают звуковые волны, отмечает издание.