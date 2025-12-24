USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Россия против НАТО. Поле битвы: Балтика

16:15 1184

Балтийское море превращается в стратегическую точку возможного противостояния России и НАТО из-за уязвимости подводной инфраструктуры и трудностей ее защиты для альянса, отмечает The Economist.

Регион приобрел особое значение из-за высокой концентрации энергетических и телекоммуникационных объектов. По дну пролива проходят газопроводы Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, и Baltic Pipe, по которому газ поступает из Норвегии в Польшу, а также силовые и коммуникационные кабели. На побережье размещены десять терминалов СПГ, еще два находятся в стадии строительства, а у берегов Дании, Германии и Польши активно развиваются морские ветроэлектростанции.

«Хотя НАТО имеет явное преимущество в Балтийском море с точки зрения обычной военно-морской мощи, у России есть средства, чтобы сеять хаос», – говорится в статье.

В 2023–2024 годах в регионе было зафиксировано не менее 11 предполагаемых актов «саботажа» инфраструктуры, часть которых связывают с российским теневым флотом. К наиболее серьезным инцидентам относятся повреждения газопровода Balticconnector и силового кабеля между Финляндией и Эстонией, ремонт которых занял несколько месяцев. В случае с Balticconnector на месте происшествия позже обнаружили шеститонный якорь проходившего мимо китайского судна Newnew Polar Bear, который мог стать причиной аварии.

Несмотря на то что все прибрежные государства Балтики, кроме России, входят в НАТО, Москва сохраняет возможности для «гибридных атак». В ответ страны региона усиливают меры безопасности: Польша 26 ноября решила закупить у Saab три подводные лодки A-26 примерно за $2,8 млрд, считая их оптимальными для условий Балтики, однако поставки ожидаются лишь в 2030-х годах. С начала 2025 года НАТО проводит операцию «Балтийский страж», увеличив патрулирование, а Дания усилила контроль танкеров у Скагена. В ноябре польский парламент принял закон, разрешающий флоту применять силу для защиты критической инфраструктуры даже за пределами территориальных вод.

При этом большинство существующих технологий гидролокационного наблюдения плохо подходят для Балтики: мелководье и загроможденное дно создают акустический шум, движение судов маскирует подводную активность, а резкие изменения солености искажают звуковые волны, отмечает издание.

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 31
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6215
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9547
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 509
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 468
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 906
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2184
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 990
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1577
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5554
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1194

ЭТО ВАЖНО

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 31
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6215
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9547
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 509
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 468
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 906
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2184
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 990
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1577
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5554
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1194
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться