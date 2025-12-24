USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

В Беларуси накрыли шпионскую сеть

16:19 1033

Контрразведка Беларуси выявила и ликвидировала сеть агентов иностранных спецслужб, которая занималась прослушкой пилотов гражданской и военной авиации. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель после доклада президенту Александру Лукашенко, его слова передает БелТА.

Также агентами велся мониторинг вокруг режимных объектов. «Большая масштабная работа контрразведки позволила ликвидировать эти угрозы», — подчеркнул он.

Тертель констатировал серьезную активизацию разведывательно-подрывной деятельности в отношении республики. По его словам, практически ежедневно спутниковые группировки западных государств, спецслужб, вооруженных сил следят за ситуацией в республике, «фотографируют и снимают». Проводится анализ работы железнодорожного транспорта, логистики объектов оборонного значения и таких предприятий, как МАЗ и БелАЗ.

«Очень активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Практически мы под электронным колпаком находимся», — подчеркнул Тертель, добавив, что Лукашенко «держит руку на пульсе и ставит соответствующие задачи» по безопасности КГБ.

Как ранее заявил Лукашенко, российские спецслужбы дважды за текущий год предупредили его о том, что США осуществляют прослушку телефонов его ближайшего окружения, включая членов семьи. Он также добавил, что получил от российских коллег конкретные фамилии и номера телефонов, находящиеся под наблюдением. После этого Лукашенко запросил аналогичную информацию у КГБ. 

В октябре первый зампредседателя КГБ Беларуси Сергей Теребов сообщал, что на территории стран Евросоюза политические противники белорусских властей готовят «так называемую освободительную армию» для захвата власти в республике.

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 34
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6217
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9547
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 509
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 468
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 906
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2184
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 990
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1577
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5554
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1195

ЭТО ВАЖНО

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 34
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6217
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9547
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 509
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 468
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 906
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2184
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 990
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1577
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5554
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1195
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться