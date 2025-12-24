В Беларуси накрыли шпионскую сеть

Контрразведка Беларуси выявила и ликвидировала сеть агентов иностранных спецслужб, которая занималась прослушкой пилотов гражданской и военной авиации. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель после доклада президенту Александру Лукашенко, его слова передает БелТА.

Также агентами велся мониторинг вокруг режимных объектов. «Большая масштабная работа контрразведки позволила ликвидировать эти угрозы», — подчеркнул он.

Тертель констатировал серьезную активизацию разведывательно-подрывной деятельности в отношении республики. По его словам, практически ежедневно спутниковые группировки западных государств, спецслужб, вооруженных сил следят за ситуацией в республике, «фотографируют и снимают». Проводится анализ работы железнодорожного транспорта, логистики объектов оборонного значения и таких предприятий, как МАЗ и БелАЗ.

«Очень активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Практически мы под электронным колпаком находимся», — подчеркнул Тертель, добавив, что Лукашенко «держит руку на пульсе и ставит соответствующие задачи» по безопасности КГБ.

Как ранее заявил Лукашенко, российские спецслужбы дважды за текущий год предупредили его о том, что США осуществляют прослушку телефонов его ближайшего окружения, включая членов семьи. Он также добавил, что получил от российских коллег конкретные фамилии и номера телефонов, находящиеся под наблюдением. После этого Лукашенко запросил аналогичную информацию у КГБ.

В октябре первый зампредседателя КГБ Беларуси Сергей Теребов сообщал, что на территории стран Евросоюза политические противники белорусских властей готовят «так называемую освободительную армию» для захвата власти в республике.