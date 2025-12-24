Поздравления от Эрдогана

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции поздравил главу Азербайджана с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визиты президента Азербайджана в Турцию, а президента Турции – в Азербайджан, затронута их роль в развитии отношений братства, дружбы и стратегического союзничества.

Отметив визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул успешные результаты состоявшегося в Баку 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.