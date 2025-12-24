USD 1.7000
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане

Во многих странах в последнее время активно обсуждается и уже применяется блокировка популярной онлайн-платформы Roblox. В этой связи у пользователей и любителей игры возникает вопрос о том, возможны ли подобные ограничения и в Азербайджане.

Эксперт по технологическим вопросам Фарид Кязымов в интервью haqqin.az отметил, что обсуждение должно касаться не только одной конкретной игры, но в целом любого цифрового контента, который может оказывать негативное влияние на молодое поколение.

«Любой контент, который оказывает негативное влияние на психику детей и подростков, в определенной степени должен ограничиваться. При этом проблема касается не только Roblox, но и соцсетей, а также других популярных ресурсов. Сама по себе эта игра не является напрямую опасной. Грубо говоря, это смесь соцсети и метавселенной: игроки могут создавать так называемые миры, свои микромиры, общаться с разными людьми и так далее. Однако ключевая проблема заключается в отсутствии централизованного контроля. Поскольку платформа не является полностью централизованной, крайне сложно отслеживать весь размещаемый на ней контент. Администраторы физически не могут уследить за всем», — подчеркнул он.

Именно поэтому, по мнению Кязымова, на платформе появляется контент, не соответствующий действующему законодательству, в том числе в сфере порнографии. Кроме того, эксперт обратил внимание на высокий уровень рисков, связанных с тем, что основную аудиторию платформы составляют дети.

Взрослые пользователи могут использовать ее для незаконных контактов с несовершеннолетними, что делает платформу потенциально опасной. Он отметил, что вопрос закрытия этой игры в текущем году широко обсуждался в обществе и поднимался на уровне различных организаций, поскольку влияние цифрового контента на детей сегодня чрезвычайно велико.

«Если бы подобные виртуальные миры были ориентированы исключительно на взрослую аудиторию, подобных проблем не возникало бы. В этой сфере необходимы общие принципы регулирования, касающиеся не только Roblox, но и всех ресурсов, негативно влияющих на детей. Если говорить о странах, которые запретили такие платформы, то, как правило, это государства, где запрещают все и вся — Китай, Россия, некоторые арабские страны. Мы не должны автоматически идти по этому пути. Мы почему-то всегда хотим, чтобы за нас все решало государство, забывая о роли родителей. Существует множество программ и встроенных функций, позволяющих ограничивать доступ детей к определенным ресурсам. Современные смартфоны, компьютеры и планшеты уже оснащены инструментами родительского контроля. Эти технологии доступны и реально работают. Родители могут и должны использовать их», — отметил он.

