Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Чего опасается Израиль: новая стратегия Америки в Сирии

Израильские службы безопасности выражают растущую обеспокоенность тем, что США могут поддержать более активное участие Турции в сирийских делах и расширение российского присутствия на базах в стране, что может идти вразрез с израильскими интересами. Об этом пишет Walla.

В Тель-Авиве опасаются, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа будет продвигать турецкие интересы в ущерб Израиля как на сирийской территории в целом, так и в отношении Голанских высот.

Одновременно, по данным источников издания, США рассматривают Сирию прежде всего через призму экономических интересов и оказывают сильное давление на вопросы восстановления: «Крупнейшие американские корпорации уже работают в Сирии».

Россия после падения Башара Асада в Сирии снизила активность в регионе, но сохранила военные базы, а недавно, согласно иностранным публикациям, возобновила патрулирование на сирийской территории.

Если Вашингтон поддержит усиление российского присутствия в Сирии как альтернативу Турции, то это поможет сдерживать Иран, полагают израильские эксперты. Однако, указали они, это одновременно ограничит свободу действий ВВС и сухопутных сил армии обороны Израиля. По словам источников, этот вопрос планируется обсудить между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом в конце месяца.

