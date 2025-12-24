Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов

В Сабаильском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу граждан Саудовской Аравии - Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хуссейна и Альгабра Махди Мохаммада, задержанных полицией после публикации в социальных сетях видео, на котором они совершают неподобающие действия на Аллее шехидов.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Азера Тагиева был оглашен приговор.

Альзаман Махди Али, Альгабр Мохаммад Хуссейн и Альгабра Махди Мохаммад были приговорены к двум годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. После отбытия наказания они будут принудительно депортированы из Азербайджана.

Напомним, 17 августа 2025 года было проведено расследование по факту распространения в социальных сетях видеозаписи, на которой трое иностранцев совершают неподобающие действия на Аллее шехидов.

В ходе расследования было установлено, что указанные лица 13 августа приехали в Баку в качестве туристов на 5 дней и распространили отснятое видео в социальных сетях. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана (осквернение могил).