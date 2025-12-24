USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов

Инара Рафикгызы
16:50 2190

В Сабаильском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу граждан Саудовской Аравии - Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хуссейна и Альгабра Махди Мохаммада, задержанных полицией после публикации в социальных сетях видео, на котором они совершают неподобающие действия на Аллее шехидов.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Азера Тагиева был оглашен приговор.

Альзаман Махди Али, Альгабр Мохаммад Хуссейн и Альгабра Махди Мохаммад были приговорены к двум годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. После отбытия наказания они будут принудительно депортированы из Азербайджана.

Напомним, 17 августа 2025 года было проведено расследование по факту распространения в социальных сетях видеозаписи, на которой трое иностранцев совершают неподобающие действия на Аллее шехидов.

В ходе расследования было установлено, что указанные лица 13 августа приехали в Баку в качестве туристов на 5 дней и распространили отснятое видео в социальных сетях. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана (осквернение могил).

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 47
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6227
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9549
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 513
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 470
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 906
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2192
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 993
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1581
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5556
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1197

ЭТО ВАЖНО

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 47
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6227
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9549
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 513
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 470
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 906
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2192
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 993
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1581
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5556
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1197
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться