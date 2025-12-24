Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 24 декабря встретился с председателем Управления по делам религии Турецкой Республики Сафи Арпагушем.
Согласно сообщению пресс-службы Кабинета Министров, на встрече была подчеркнута значимость участия Сафи Арпагуша во Втором форуме религиозных деятелей Азербайджана, проходящем в Баку.
На встрече были затронуты вопросы сотрудничества между двумя странами в религиозной сфере, отмечена важность дальнейшего углубления взаимодействия и расширения обмена опытом, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
Во встрече также принял участие председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов.