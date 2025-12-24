USD 1.7000
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 24 декабря встретился с председателем Управления по делам религии Турецкой Республики Сафи Арпагушем.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета Министров, на встрече была подчеркнута значимость участия Сафи Арпагуша во Втором форуме религиозных деятелей Азербайджана, проходящем в Баку.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества между двумя странами в религиозной сфере, отмечена важность дальнейшего углубления взаимодействия и расширения обмена опытом, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече также принял участие председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов.

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 49
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6227
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9550
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 515
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 470
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 909
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2193
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 994
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1582
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5557
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1197
