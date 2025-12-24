USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

ООН: Конгресс должен вмешаться

16:56 963

Четыре эксперта ООН, включая трех спецдокладчиков всемирной организации, призвали Конгресс США вмешаться, чтобы остановить частичную морскую блокаду и агрессию страны против Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ООН.

«Конгресс США должен вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшие атаки и снять блокаду», - заявили эксперты.

По их оценкам, блокада всех нефтяных танкеров, которые заходят на территорию страны и покидают ее, представляет собой «нарушение основополагающих норм международного права».

«Права применять односторонние санкции посредством вооруженной блокады не существует», - подчеркнули правозащитники.

В организации также призвали расследовать и привлечь к ответственности виновных в незаконных убийствах по меньшей мере 104 человек, якобы причастных к незаконному ввозу наркотиков в США по морю, в ходе 28 атак США на гражданские суда с начала сентября 2025 года.

«По имеющимся данным, все убитые до сих пор лица не представляли непосредственной угрозы, которая могла бы оправдать применение смертоносного оружия», - пояснили эксперты.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 52
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6230
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9551
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 516
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 470
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 909
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2193
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 995
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1582
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5557
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1197

