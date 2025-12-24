Предприниматели обратились к властям Азербайджана

USD 1.7000
Вынесение на обсуждение в Милли Меджлисе законопроекта, предусматривающего полный запрет оборота электронных сигарет в Азербайджане, вызвало обеспокоенность среди предпринимателей. Об этом говорится в обращении предпринимателей Кабинету Министров, Администрации президента, руководству Милли Меджлиса и Агентству по развитию малого и среднего бизнеса в связи с законопроектом об электронных сигаретах.

В обращении говорится, что «в ходе обсуждений позиция государства по защите здоровья воспринимается с пониманием, и предприниматели открыто заявляют, что поддерживают данный подход. В то же время предприниматели, работающие на рынке, считают, что вместо полного запрета электронных сигарет применение строгих и эффективных механизмов регулирования, соответствующих международной практике, может оказать более позитивное влияние как на защиту общественного здоровья, так и на экономическую стабильность».

По словам предпринимателей, в настоящее время рынок электронных сигарет в Азербайджане в основном функционирует легально: при импорте и продаже полностью уплачиваются акцизы, таможенные пошлины и налоги. В этой сфере работают сотни субъектов предпринимательства, а работой в ней обеспечены около 2000 человек.

«Предусмотренная в законопроекте дата — 1 апреля — считается слишком коротким сроком с точки зрения реальных рыночных условий. Обсуждения с предпринимателями показывают, что этого времени недостаточно для вывода из оборота существующих складских запасов и товаров, уже заказанных и находящихся в пути. Многие предприниматели приобрели продукцию за счет кредитов и долгосрочных обязательств, и внезапный запрет может привести их к серьезным финансовым трудностям», — говорится в сообщении.

Предприниматели подчеркивают, что введение переходного периода хотя бы до конца года позволит поэтапно реализовать имеющуюся продукцию, адаптировать бизнес к другим направлениям и сохранить рабочие места: «В противном случае может возникнуть риск массовых банкротств, роста проблемных кредитов в банковском секторе и напряженности на рынке труда».

Отмечается, что «международная практика показывает, что страны Европейского союза, Великобритания и США выбрали не путь полного запрета электронных сигарет, а модель строгого контроля и регулирования. Эта модель включает возрастные ограничения, лицензирование, высокие ставки акцизов, стандарты продукции и эффективные механизмы надзора. В результате обеспечивается защита молодежи и сохраняется легальный рынок».

Предприниматели считают, что применение аналогичного подхода в Азербайджане может стать более сбалансированным и устойчивым решением. Это обеспечит стабильность налоговых поступлений в государственный бюджет и предотвратит формирование нелегального рынка. В связи с этим предприниматели обращаются в Кабинет Министров, Администрацию президента и руководство Милли Меджлиса с просьбой пересмотреть законопроект, рассмотреть вместо полного запрета модель строгого регулирования или как минимум предусмотреть переходный период. Предприниматели уверены, что «на основе открытого диалога и взаимопонимания с государственными органами может быть принято оптимальное решение, которое защитит как  здоровье людей, так и экономическую стабильность».

