Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

В Париже снова крупное ограбление

17:12 983

Сапфир стоимостью €150 000 и другие ценности похитили в Париже при нападении на курьеров, перевозивших драгоценности, сообщила Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

Нападение произошло утром 22 декабря. На двух перевозчиков напал неизвестный с кувалдой, как только те вышли из машины. Преступник ударил одного из курьеров в висок и забрал пять пакетов с ювелирными изделиями и золотом. После этого он скрылся на скутере.

Пострадавшего госпитализировали. Ущерб составил €160 000, 150 000 из которых стоит сапфир. Преступник, вероятно, был хорошо осведомлен о доставке и ценности груза, уточнили в прокуратуре. Его, как и украденные украшения, до сих пор не нашли.

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 58
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6236
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9551
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 519
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 471
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 909
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2197
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 996
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1582
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5557
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1198

