USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

«Посеять раздор»: как РФ корректирует атаки на энергосистему Украины

17:39 551

Россия скорректировала стратегию ударов по энергосистеме Украины, осознав невозможность полностью обесточить страну. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник изданию The Wall Street Journal.

Он пояснил, что помимо атак на подстанции российские силы начали целенаправленно атаковать энергетические объекты облэнерго (областные энергоснабжающие компании) в отдельных регионах, особенно близких к линии фронта, надеясь «посеять раздор».

«Они не могут погрузить в темноту всю страну... Поэтому они пытаются создать нестабильность в местных районах», – объясняет Колесник.

По его словам, иногда за одну ночь по отдельным объектам наносилось до 50 ударов дронами и ракетами.

Издание отмечает, что последствия атак РФ в Киеве приводят к отключениям света продолжительностью более 12 часов, тогда как ближе к линии фронта такие отключения еще более жесткие. В Одессе, как сообщает WSJ, тысячи жителей в начале декабря остались без электричества на четыре дня.

Руководитель Центра исследования энергетики Александр Харченко объясняет, что Россия стремится отключить Одессу от энергосистемы. Для этого российская армия атакует не только подстанции высокого напряжения, как в прошлые годы, но и распределительные подстанции.

«Когда на этот регион происходит большая атака, следующие четыре-пять дней будут очень сложными... Но на национальном уровне они не смогут достичь успеха», – убежден эксперт.

Он добавил, что в Украине насчитывается примерно 3,5 тыс. распределительных подстанций, поэтому защитить их все практически невозможно. Харченко напомнил, что страна потеряла 2,5 ГВт мощности угольных электростанций, которые невозможно быстро восстановить – на это потребуется несколько месяцев.

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 63
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6238
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9552
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 523
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 472
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 909
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2199
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 997
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1582
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5557
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1199

ЭТО ВАЖНО

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 63
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6238
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9552
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 523
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 472
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 909
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2199
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 997
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1582
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5557
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1199
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться