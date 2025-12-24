«Посеять раздор»: как РФ корректирует атаки на энергосистему Украины

Россия скорректировала стратегию ударов по энергосистеме Украины, осознав невозможность полностью обесточить страну. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник изданию The Wall Street Journal.

Он пояснил, что помимо атак на подстанции российские силы начали целенаправленно атаковать энергетические объекты облэнерго (областные энергоснабжающие компании) в отдельных регионах, особенно близких к линии фронта, надеясь «посеять раздор».

«Они не могут погрузить в темноту всю страну... Поэтому они пытаются создать нестабильность в местных районах», – объясняет Колесник.

По его словам, иногда за одну ночь по отдельным объектам наносилось до 50 ударов дронами и ракетами.

Издание отмечает, что последствия атак РФ в Киеве приводят к отключениям света продолжительностью более 12 часов, тогда как ближе к линии фронта такие отключения еще более жесткие. В Одессе, как сообщает WSJ, тысячи жителей в начале декабря остались без электричества на четыре дня.

Руководитель Центра исследования энергетики Александр Харченко объясняет, что Россия стремится отключить Одессу от энергосистемы. Для этого российская армия атакует не только подстанции высокого напряжения, как в прошлые годы, но и распределительные подстанции.

«Когда на этот регион происходит большая атака, следующие четыре-пять дней будут очень сложными... Но на национальном уровне они не смогут достичь успеха», – убежден эксперт.

Он добавил, что в Украине насчитывается примерно 3,5 тыс. распределительных подстанций, поэтому защитить их все практически невозможно. Харченко напомнил, что страна потеряла 2,5 ГВт мощности угольных электростанций, которые невозможно быстро восстановить – на это потребуется несколько месяцев.