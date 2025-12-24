«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»

В публикации говорится: «Сегодня день рождения великого сына азербайджанского народа и всего Кавказа — Ильхама Алиева. Ильхам смог достичь всего, о чем мы все мечтаем: освободил азербайджанские земли и установил мир, превратив Азербайджан из объекта в очень важный субъект мировой политики. Мало кто из мировых лидеров в новейшей истории может похвастаться такими достижениями. Можно смело сказать, что Ильхам Гейдарович вписал свое имя золотыми буквами в историю, и его будут помнить через многие века».

Михаил Саакашвили указал, что гордится «тем, что имел возможность дружить и тесно работать с президентом Алиевым».

Экс-глава Грузии отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «и сегодня показывает всем пример принципиальности и непреклонности в отстаивании достоинства всего народа. Именно таким должен быть настоящий лидер — тот, кто не боится идти против течения и добивается результатов. Долгих лет ему и процветания его стране».