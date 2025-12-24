USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»

Саакашвили поздравил Алиева
17:51 472

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook поздравительный текст по случаю дня рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В публикации говорится: «Сегодня день рождения великого сына азербайджанского народа и всего Кавказа — Ильхама Алиева. Ильхам смог достичь всего, о чем мы все мечтаем: освободил азербайджанские земли и установил мир, превратив Азербайджан из объекта в очень важный субъект мировой политики. Мало кто из мировых лидеров в новейшей истории может похвастаться такими достижениями. Можно смело сказать, что Ильхам Гейдарович вписал свое имя золотыми буквами в историю, и его будут помнить через многие века».

Михаил Саакашвили указал, что гордится «тем, что имел возможность дружить и тесно работать с президентом Алиевым».

Экс-глава Грузии отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «и сегодня показывает всем пример принципиальности и непреклонности в отстаивании достоинства всего народа. Именно таким должен быть настоящий лидер — тот, кто не боится идти против течения и добивается результатов. Долгих лет ему и процветания его стране».

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 64
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6240
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9552
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 525
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 473
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 909
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2200
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 997
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1583
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5557
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1200

ЭТО ВАЖНО

США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 64
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6240
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9552
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 525
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики»
«Лидер, который превратил Азербайджан в субъект мировой политики» Саакашвили поздравил Алиева
17:51 473
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша
Обсуждены вопросы религии: встреча Али Асадова и Сафи Арпагуша фото
16:51 909
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
Тюремный срок для снявших непристойное видео на Аллее шехидов
16:50 2200
Поздравления от Эрдогана
Поздравления от Эрдогана новость дополнена
16:39 997
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане
Нужно ли ограничивать Roblox в Азербайджане объясняет эксперт
16:29 1583
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах; все еще актуально
02:29 5557
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Израиля позвонил Ильхаму Алиеву
15:48 1200
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться