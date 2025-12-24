В госкомитете прошло мероприятие «Великое возвращение: начало новой жизни в Карабахе»

Государственный комитет Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Министерства науки и образования организовал мероприятие под названием «Великое возвращение: начало новой жизни в Карабах е» в средней школе № 1 города Шуша. Об этом сообщили в госкомитете.

Мероприятие также было направлено на предоставление общественности более подробной информации о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, и на демонстрацию возрождения жизни в этих регионах.

Участники мероприятия сначала ознакомились с выставкой фотографий, изображающих процесс восстановления Шуши и других освобожденных территорий, а также символическое значение «Великого возвращения». Эта выставка демонстрирует не только физические, но и эмоциональные и социальные аспекты «Великого возвращения», а также удивительные истории людей, возвращающихся на родину, посредством языка искусства.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов заявил, что беженцы и вынужденные переселенцы находятся под государственной опекой, что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание улучшению условий жизни этой категории людей и эффективной организации их социальной защиты, и что первый вице-президент Мехрибан Алиева постоянно и чутко поддерживает решение их проблем.

Заместитель председателя госкомитета также отметил, что главными целями «Великого возвращения», осуществляемого под руководством президента Ильхама Алиева, являются обеспечение устойчивого расселения в Карабахе и Восточном Зангезуре и реинтеграция переселившихся граждан в экономическую деятельность.

Подчеркнув, что организация «Великого возвращения» – это не просто возвращение человека или семьи на свою землю, а очень важный шаг для будущего Азербайджана в целом, Фуад Гусейнов отметил, что каждый этап этого процесса ускоряет социально-экономическое развитие страны, а также дает импульс развитию Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов.

Представитель Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Эльшад Искендеров, выступил с речью, в которой подчеркнул важность «Великого возвращения» и дальнейшего развития этого процесса, а также важность проектов, реализуемых для восстановления города Шуша и других освобожденных территорий.

Он отметил, что эти проекты играют важную роль не только в сфере инфраструктуры, но и в улучшении социального благополучия населения, развитии культуры и образования, а также создании новых рабочих мест.

В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при госкомитете Анар Халилов, директор Шушинской городской средней школы № 1 Сабина Гёзалова, житель города Шуша Фахраддин Сафаров и другие, которые поделились своим опытом и взглядами на «Великое возвращение».

Жители города подчеркнули, что возвращение в Шушу стало для них источником большой радости и гордости, и в то же время это возвращение открыло новую страницу в их жизни.