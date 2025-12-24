Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно

Отмечается, что дело направлено на повторное рассмотрение.

Приговор Фаику Алиеву был вынесен Ленинским райсудом Смоленска 16 октября 2025 года, он был взят под стражу в зале суда. Ему инкриминировали мошенничество при оплате потребленной электроэнергии принадлежащим ему рестораном и якобы сопутствующую дачу взятки сотруднику местного подразделения «Россетей». Суд назначил Фаику Алиеву четыре года колонии и штраф в размере 8,4 млн рублей.

Защита обжаловала приговор. В частности, адвокат указала, что суд первой инстанции не дал должной оценки тем обстоятельствам, что Фаик Алиев признал свою вину, раскаялся и даже погасил ущерб по уголовному делу на 840 тыс. рублей, а, кроме того, характеризовался исключительно положительно. На процесс прибыла представитель Смоленской общественной палаты, членом которой до недавнего времени был Фаик Алиев, Елена Ульяненкова. Она хотела выступить свидетелем, но судья в этом отказал, пояснив, что защита и так заявила достаточное количество фактов, которые положительно характеризуют Фаика Алиева.

В итоге облсуд согласился с защитой и отправил дело на новое рассмотрение. При этом фигуранта оставили под стражей до 24 февраля 2026 года.

«Это маленькая, промежуточная победа, готовимся к следующему заседанию, рассчитываем на справедливое решение», - сказала адвокат Фаика Алиева Олеся Кузниченко.