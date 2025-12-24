Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…

Произошедшее накануне ночью недалеко от Анкары крушение бизнес-джета Falcon-50, на борту которого находились начальник Генерального штаба сил Правительства национального согласия Ливии генерал Мухаммед Али аль-Хаддад и несколько высокопоставленных ливийских офицеров, вновь высветило скрытые механизмы ожесточённой геополитической борьбы вокруг Ливии - страны, где военное противостояние давно переплелось с конкуренцией за контроль над энергетическими ресурсами и морской юрисдикцией в Восточном Средиземноморье. На момент данной публикации причины катастрофы остаются неизвестными. В информационном пространстве, как это обычно бывает в подобных случаях, циркулирует набор версий от технической неисправности самолета до диверсии. Однако целесообразнее в данном случай рассматривать произошедшее в более широком контексте визита ливийской военной делегации в Турцию, совпавшего по времени с важными решениями Анкары в отношении ее военного и энергетического присутствия в Ливии.

Министерство обороны Турции официально сообщило о визите 23 декабря. В Анкаре генерал аль-Хаддад провёл переговоры с министром обороны Яшаром Гюлером и начальником Генштаба Вооружённых сил Турции генералом Сельджуком Байрактароглу. Согласно официальным формулировкам, обсуждались миссия турецких вооружённых сил в Ливии, а также программы боевой подготовки сил Правительства национального согласия. Сутками ранее парламент Турции продлил на два года мандат турецкого военного контингента, размещённого в Ливии с 2020 года - шаг, подчёркивающий, что Анкара не намерена сворачивать участие в ливийском досье. Турция последовательно поддерживает базирующееся в Триполи Правительство национального согласия, которое сформировалось в ходе гражданской войны 2014–2020 годов и было признана ООН. Прямая военная поддержка Анкары стала решающим фактором в срыве наступления сил фельдмаршала Халифы Хафтара, опирающихся на Палату представителей Ливии в Тобруке. В 2019 году именно турецкая военная помощь, включая применение тогда ещё инновационных ударных беспилотников Bayraktar TB2, позволила остановить и отбросить от Триполи Ливийскую национальную армию.

Однако участие Турции в ливийском конфликте никогда не было исключительно вопросом безопасности. За военной логикой изначально стояли чёткие геополитические и геоэкономические расчёты. В 2019 году Анкара подписала с правительством в Триполи рамочное соглашение о разграничении морских экономических зон в Восточном Средиземноморье. Этот документ открыл дорогу к сотрудничеству в сфере разведки углеводородных ресурсов между турецкой государственной нефтяной компанией TPAO и Национальной нефтяной компанией Ливии NOC. Соглашение это имело далеко идущие последствия. Оно усиливало позиции Турции в Восточном Средиземноморье, укрепляло её энергетическую безопасность и меняло баланс сил в регионе. Именно поэтому документ вызвал резкое неприятие со стороны Греции, Египта и Израиля, заявивших, что они не признают морскую демаркацию, усиливающую турецкое присутствие. В 2022 году TPAO и NOC подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разведки углеводородов, а в июне 2025 года оформили новое соглашение, которое уже включало конкретные параметры взаимодействия, предусматривающее проведение двумерной сейсмической съёмки на участке прибрежных вод Ливии протяжённостью около 10 тысяч километров с последующей обработкой данных в течение девяти месяцев. Хотя документ формально не даёт Турции права на бурение, он предоставляет ей стратегически важный актив - доступ к геологическим данным, который в энергетической политике зачастую ценнее лицензий - контроль над такой информацией позволяет влиять на будущие решения о разведке, инвестициях и распределении концессий.

В условиях, когда Греция активно продвигает в соседних водах собственную «морскую повестку», этот фактор приобретает особое значение. При этом сейсмическая съёмка затрагивает четыре морские зоны, которые, по распространённому мнению, находятся в районах взаимных притязаний Ливии и Греции, основанных на конкурирующих трактовках морской юрисдикции. Однако реализация этих соглашений сталкивается с фундаментальным препятствием - значительная часть прибрежных территорий Ливии, вдоль которых планируется разведка, находится под контролем сил Хафтара и Палаты представителей в Тобруке. Морской меморандум 2019 года, подписанный с правительством в Триполи, так и не был признан восточными институтами власти и оспаривался в судах. Аналогично, соглашение 2022 года между TPAO и NOC было приостановлено судебной системой самого Триполи. Всё это подчёркивает юридическую и операционную хрупкость турецкого присутствия в разделённой Ливии. Именно эти ограничения и подтолкнули Анкару к пересмотру своей линии. В последние месяцы Турция установила прямые контакты с Хафтаром и начала осторожный процесс сближения с восточными силами. Как отмечается в докладах Итальянского института международных политических исследований ISPI, Анкара готовится расширить сотрудничество в сфере безопасности, включая военную подготовку и поставки вооружений Ливийской национальной армии. Палата представителей в Тобруке, в свою очередь, создала комиссию для пересмотра соглашений 2019 года, включая морские и оборонные договорённости.