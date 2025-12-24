Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…

Произошедшее накануне ночью недалеко от Анкары крушение бизнес-джета Falcon-50, на борту которого находились начальник Генерального штаба сил Правительства национального согласия Ливии генерал Мухаммед Али аль-Хаддад и несколько высокопоставленных ливийских офицеров, вновь высветило скрытые механизмы ожесточённой геополитической борьбы вокруг Ливии - страны, где военное противостояние давно переплелось с конкуренцией за контроль над энергетическими ресурсами и морской юрисдикцией в Восточном Средиземноморье.
На момент данной публикации причины катастрофы остаются неизвестными. В информационном пространстве, как это обычно бывает в подобных случаях, циркулирует набор версий от технической неисправности самолета до диверсии. Однако целесообразнее в данном случай рассматривать произошедшее в более широком контексте визита ливийской военной делегации в Турцию, совпавшего по времени с важными решениями Анкары в отношении ее военного и энергетического присутствия в Ливии.
Министерство обороны Турции официально сообщило о визите 23 декабря. В Анкаре генерал аль-Хаддад провёл переговоры с министром обороны Яшаром Гюлером и начальником Генштаба Вооружённых сил Турции генералом Сельджуком Байрактароглу. Согласно официальным формулировкам, обсуждались миссия турецких вооружённых сил в Ливии, а также программы боевой подготовки сил Правительства национального согласия.
Сутками ранее парламент Турции продлил на два года мандат турецкого военного контингента, размещённого в Ливии с 2020 года - шаг, подчёркивающий, что Анкара не намерена сворачивать участие в ливийском досье.
Турция последовательно поддерживает базирующееся в Триполи Правительство национального согласия, которое сформировалось в ходе гражданской войны 2014–2020 годов и было признана ООН. Прямая военная поддержка Анкары стала решающим фактором в срыве наступления сил фельдмаршала Халифы Хафтара, опирающихся на Палату представителей Ливии в Тобруке. В 2019 году именно турецкая военная помощь, включая применение тогда ещё инновационных ударных беспилотников Bayraktar TB2, позволила остановить и отбросить от Триполи Ливийскую национальную армию.
Однако участие Турции в ливийском конфликте никогда не было исключительно вопросом безопасности. За военной логикой изначально стояли чёткие геополитические и геоэкономические расчёты. В 2019 году Анкара подписала с правительством в Триполи рамочное соглашение о разграничении морских экономических зон в Восточном Средиземноморье. Этот документ открыл дорогу к сотрудничеству в сфере разведки углеводородных ресурсов между турецкой государственной нефтяной компанией TPAO и Национальной нефтяной компанией Ливии NOC.
Соглашение это имело далеко идущие последствия. Оно усиливало позиции Турции в Восточном Средиземноморье, укрепляло её энергетическую безопасность и меняло баланс сил в регионе. Именно поэтому документ вызвал резкое неприятие со стороны Греции, Египта и Израиля, заявивших, что они не признают морскую демаркацию, усиливающую турецкое присутствие.
В 2022 году TPAO и NOC подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разведки углеводородов, а в июне 2025 года оформили новое соглашение, которое уже включало конкретные параметры взаимодействия, предусматривающее проведение двумерной сейсмической съёмки на участке прибрежных вод Ливии протяжённостью около 10 тысяч километров с последующей обработкой данных в течение девяти месяцев.
Хотя документ формально не даёт Турции права на бурение, он предоставляет ей стратегически важный актив - доступ к геологическим данным, который в энергетической политике зачастую ценнее лицензий - контроль над такой информацией позволяет влиять на будущие решения о разведке, инвестициях и распределении концессий.
В условиях, когда Греция активно продвигает в соседних водах собственную «морскую повестку», этот фактор приобретает особое значение. При этом сейсмическая съёмка затрагивает четыре морские зоны, которые, по распространённому мнению, находятся в районах взаимных притязаний Ливии и Греции, основанных на конкурирующих трактовках морской юрисдикции.
Однако реализация этих соглашений сталкивается с фундаментальным препятствием - значительная часть прибрежных территорий Ливии, вдоль которых планируется разведка, находится под контролем сил Хафтара и Палаты представителей в Тобруке.
Морской меморандум 2019 года, подписанный с правительством в Триполи, так и не был признан восточными институтами власти и оспаривался в судах. Аналогично, соглашение 2022 года между TPAO и NOC было приостановлено судебной системой самого Триполи. Всё это подчёркивает юридическую и операционную хрупкость турецкого присутствия в разделённой Ливии.
Именно эти ограничения и подтолкнули Анкару к пересмотру своей линии. В последние месяцы Турция установила прямые контакты с Хафтаром и начала осторожный процесс сближения с восточными силами.
Как отмечается в докладах Итальянского института международных политических исследований ISPI, Анкара готовится расширить сотрудничество в сфере безопасности, включая военную подготовку и поставки вооружений Ливийской национальной армии. Палата представителей в Тобруке, в свою очередь, создала комиссию для пересмотра соглашений 2019 года, включая морские и оборонные договорённости.
Динамика Анкары сопровождалась конкретными шагами: визитом турецкого военного корабля в Бенгази, переговорами главы турецкой разведки Ибрагима Калына с Хафтаром, а также серией политических контактов, свидетельствующих о стремлении Анкары закрепиться по обе стороны ливийского раскола.
В основе столь решительного разворота лежит понимание того, что опора исключительно на Триполи имеет свои пределы. Усилившаяся нестабильность в столице Ливии, рост межополченческого насилия и ослабление центральной власти делают турецкие активы и персонал уязвимыми.
Параллельно Ливия всё плотнее вплетается в более широкий узел региональной конфронтации. Активизация греко-израильско-кипрского сотрудничества, недавний саммит в Иерусалиме с участием Биньямина Нетаньяху, Кириакоса Мицотакиса и Никоса Христодулидиса, а также углубление оборонных соглашений между Иерусалимом, Афинами и Никосией, подчёркивают, что Восточное Средиземноморье превращается в пространство системного соперничества, где уже невозможно разделить вопросы энергетики и безопасности. В частности, Израиль, по оценкам аналитиков, рассматривает расширение турецкого присутствия в Ливии как долгосрочную угрозу собственным газовым интересам.
На этом фоне авиакатастрофа под Анкарой приобретает дополнительное измерение. Независимо от её причин, гибель высшего военного руководства сил Правительства национального согласия объективно ослабляет позиции кабинета Абдель Хамид Дбейба. В условиях хрупкого баланса это может усилить давление со стороны восточного лагеря и стимулировать новые попытки перераспределения власти.
Таким образом, ливийский «котёл» остаётся перегретым, а борьба за контроль над энергетическими ресурсами и морскими коммуникациями лишь усиливает вероятность того, что даже формально случайные события будут иметь далеко идущие геополитические последствия.