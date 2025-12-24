США заявили о согласии Азербайджана

«Он (мирный план Трампа) предусматривает создание Международных стабилизационных сил. Я не хочу, чтобы туда входили американские войска; возвращение израильских войск означало бы полномасштабную войну и отсутствие нормализации, а это проблема. Поэтому у нас будет международный контингент - такие страны, как Индонезия, Азербайджан и другие, уже согласились участвовать», - заявил Уолтц в интервью популярного радиошоу The Hugh Hewitt Show.

Вчера помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью японскому Nikkei заявил, что участие Баку в силах, создаваемых в рамках плана прекращения огня в Газе при посредничестве США, будет затруднительным из-за вопросов о масштабах мандата.

Помощник президента сообщил, что Вашингтон обратился к Баку с предложением включить азербайджанские войска в «Международные стабилизационные силы». «Окончательного решения пока не принято», — сказал Гаджиев.

Он выразил обеспокоенность тем, что резолюция Совета Безопасности «не отвечает на вопросы относительно конкретных правил ведения операций в Газе, методов действий и объема мандата миссии».

Помощник президента напомнил, что Азербайджан до 2023 года был в конфликте с соседней Арменией, и властям будет трудно объяснить населению мобилизацию дополнительных войск.

Совет Безопасности ООН в прошлом месяце одобрил резолюцию о создании «Международных стабилизационных сил», получив официальную поддержку от Турции, Катара, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана и Иордании. Силы будут отвечать за поддержание безопасности в Газе, демилитаризацию региона и подготовку будущих палестинских полицейских сил.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили Middle East Eye в начале этого месяца, что отказ Израиля принять турецкие войска в Газе оттолкнул таких партнеров, как Азербайджан, Пакистан, Саудовская Аравия и Индонезия.

Центральное командование США, которому поручено координировать гуманитарную помощь в секторе и создание сил, провело саммит в Дохе в начале месяца. Было приглашено большое количество стран, но Турция была исключена по просьбе Израиля.

Король Иордании Абдалла в интервью Би-би-си в конце октября заявил, что Иордания не отправит войска в Газу.

Старший чиновник из ОАЭ также сообщил в ноябре, что для страны участие в данном этапе будет затруднительным.

Турецкие официальные лица, говорившие анонимно из-за чувствительности темы, сообщили MEE, что окончательное решение об участии Турции в силах еще не принято. Тем не менее, Анкара уже подготовила военную бригаду для возможного развертывания. Источники в Анкаре считают, что турецкое правительство может и не отправлять войска в Газу, но обеспокоено тем, что ХАМАС не будет доверять другим странам так же, как Турции, и вся система может вскоре очутиться в хаосе.