USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России

фото
18:56 907

Делегация Международной организации гражданской обороны (МОГО), возглавляемая генеральным секретарем Аргуджем Калантарли, прибыла в Российскую Федерацию с официальным визитом для участия в мероприятии, приуроченном к 35-й годовщине образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В рамках визита 24 декабря генеральный секретарь провел встречу с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия между МОГО и Российской Федерацией. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего развития сотрудничества в сфере гражданской обороны, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также вопросам минимизации их последствий.

Генеральный секретарь выразил признательность за оказываемую МОГО поддержку и за конструктивное взаимодействие в рамках международного сотрудничества в области гражданской защиты. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи также были затронуты вопросы, касающиеся дальнейшего развития сотрудничества между МОГО и Российской Федерацией.

Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин обновлено 21:12
21:12 1966
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
18:25 4165
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20 1097
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58 845
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL фото
19:26 2392
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13 2090
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России фото
18:56 908
США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 3208
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 8881
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9902
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 2207

ЭТО ВАЖНО

Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин обновлено 21:12
21:12 1966
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
18:25 4165
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20 1097
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58 845
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL фото
19:26 2392
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13 2090
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России фото
18:56 908
США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 3208
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 8881
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9902
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 2207
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться