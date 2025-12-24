Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России

Делегация Международной организации гражданской обороны (МОГО), возглавляемая генеральным секретарем Аргуджем Калантарли, прибыла в Российскую Федерацию с официальным визитом для участия в мероприятии, приуроченном к 35-й годовщине образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В рамках визита 24 декабря генеральный секретарь провел встречу с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия между МОГО и Российской Федерацией. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего развития сотрудничества в сфере гражданской обороны, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также вопросам минимизации их последствий.

Генеральный секретарь выразил признательность за оказываемую МОГО поддержку и за конструктивное взаимодействие в рамках международного сотрудничества в области гражданской защиты. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи также были затронуты вопросы, касающиеся дальнейшего развития сотрудничества между МОГО и Российской Федерацией.