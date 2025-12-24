Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet заявил, что в феврале 2022 года Европа «могла предотвратить» войну в Украине, но вместо этого «встала на путь войны».

«В феврале 2022 года Европа могла бы решить направить мирную миссию в Москву и Киев, а не объявлять этот конфликт своей собственной войной. Если бы это произошло, мы бы сегодня не жили под тенью угрозы войны. Вместо этого Европа встала на военный путь, в том числе и под давлением Америки», - сказал венгерский премьер.

По его словам, вмешательство администрации экс-президента США Джо Байдена «решило исход дебатов в пользу сторонников войны».

«Сегодня новый президент хочет мира. Это тревожный знак. Европа не должна основывать свои стратегические решения на внутриполитических циклах Америки. Американские отношения важны, но в европейских делах мы должны исходить только из европейских интересов», - сказал он.

Также премьер-министр Венгрии считает, что Евросоюз в настоящее время «находится в состоянии распада».

«Происходит процесс распада, который совпадает с усилением имперских амбиций брюссельской бюрократии. Вот как распадается союз: решения принимаются в Брюсселе, но не реализуются. Сначала одна страна не выполняет их, затем - две, затем - три. Несмотря на намерение усилить централизованную власть, лица, принимающие решения, постоянно вынуждены отступать», - заявил Орбан.