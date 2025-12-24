USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL

19:26

В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL. Памятник расположен в Грозном, в сквере имени Гейдара Алиева.

Участники церемонии открытия почтили память погибших и отметили героизм экипажа рейса Баку–Грозный, благодаря которому удалось спасти 29 человек. В мероприятии также приняли участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев и президент AZAL Самир Рзаев.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.

В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
19:26
