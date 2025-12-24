USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Госагентство принесло питьевую воду в Мугань

19:39 653

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) объявило о вводе в эксплуатацию новой системы водоснабжения в поселке Мугань Гаджигабульского района. Согласно официальному сообщению ведомства, один из крупнейших населенных пунктов района теперь обеспечен бесперебойной питьевой водой в рамках программы по модернизации региональной инфраструктуры.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава ADSEA Заур Микаилов, руководство районной Исполнительной власти и депутат парламента Рафаэль Гусейнов. Выступая перед собравшимися, официальные лица подчеркнули, что подобные проекты являются частью долгосрочной стратегии устойчивого развития регионов, направленной на обеспечение качественной водой как для бытовых нужд, так и для нужд орошения.

Технические параметры проекта включают прокладку 5-километровой магистральной линии от водовода Кура — Баку и создание внутренней распределительной сети общей протяженностью 115 км. В результате работ к системе подключены 890 частных домов, в которых проживают более 5,8 тыс. человек. Все абоненты в поселке были оснащены приборами учета потребления воды.

По данным агентства, ежедневная потребность поселка Мугань в воде оценивается в 1200 кубометров. В ведомстве также представили планы расширения сети в Гаджигабульском районе: к 2026 году аналогичные работы планируется провести в селах Губалы, Таглы, Удулу, Пашалы и Шорбачи с общим населением более 7 тыс. человек. Кроме того, в ближайшей перспективе новая сеть будет проложена в селе Гарасу.

На сегодняшний день централизованным водоснабжением охвачен сам город Гаджигабул (почти 6 тыс. абонентов) и 21 из 30 сел района. Эксплуатацию систем осуществляет местное управление водной мелиорации, на балансе которого находится 225 км внутренних сетей и резервуар емкостью 2500 кубометров. В завершение мероприятия местные жители выразили благодарность руководству страны за реализацию социально значимого проекта.

Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин обновлено 21:12
21:12 1972
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
18:25 4170
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20 1102
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58 848
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL фото
19:26 2399
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13 2092
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России фото
18:56 909
США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 3215
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 8885
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9903
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 2212

