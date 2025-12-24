Звонок Эрдогана Алиеву

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, Эрдоган поздравил Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визиты президента Азербайджана в Турцию, а президента Турции – в Азербайджан, затронута их роль в развитии «отношений братства, дружбы и стратегического союзничества».

Отметив визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Азербайджан, Эрдоган подчеркнул успешные результаты состоявшегося в Баку 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Баку и Анкарой.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.