USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Звонок Эрдогана Алиеву

19:58 848

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, Эрдоган поздравил Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визиты президента Азербайджана в Турцию, а президента Турции – в Азербайджан, затронута их роль в развитии «отношений братства, дружбы и стратегического союзничества».

Отметив визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Азербайджан, Эрдоган подчеркнул успешные результаты состоявшегося в Баку 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Баку и Анкарой.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин обновлено 21:12
21:12 1973
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
18:25 4170
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20 1102
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58 849
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL фото
19:26 2400
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13 2092
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России фото
18:56 909
США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 3217
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 8887
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9903
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 2212

ЭТО ВАЖНО

Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин обновлено 21:12
21:12 1973
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
18:25 4170
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20 1102
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58 849
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL фото
19:26 2400
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13 2092
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России фото
18:56 909
США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 3217
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 8887
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9903
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 2212
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться