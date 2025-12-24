USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину

20:20

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что данные от некоторых субъектов космической разведки из Китая были использованы Россией с целью нанесения ударов по украинским энергетическим объектам.

Об этом глава украинского государства написал в Facebook по итогам доклада от руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

«Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными», - подчеркнул Зеленский.

Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
21:12
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
18:25
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
19:26
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
18:56
США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
17:48
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал…
03:41
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12

