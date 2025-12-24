Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что данные от некоторых субъектов космической разведки из Китая были использованы Россией с целью нанесения ударов по украинским энергетическим объектам.
Об этом глава украинского государства написал в Facebook по итогам доклада от руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.
«Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными», - подчеркнул Зеленский.