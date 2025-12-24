USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Агентство пищевой безопасности сделало все, чтобы было вкусно и полезно

В рамках социально-экономических реформ в Азербайджане реализованы институциональные меры в сфере продовольственной безопасности. Стратегические дорожные карты, утвержденные главой государства, нацелены на создание системы продовольственной безопасности, охватывающей все этапы пищевой цепи и основанной на анализе рисков.

Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (АПБА), созданное указом президента, провело работу по совершенствованию законодательной базы, институциональному развитию, укреплению материально-технического обеспечения и расширению международного сотрудничества. Успешно завершается реализация «Государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019–2025 годы».

На основе международного опыта принят Закон «О продовольственной безопасности», подготовлены законопроекты «О здоровье растений» и «О здоровье животных». Утверждены санитарные, фитосанитарные и ветеринарные нормы и инструкции.

Приняты меры по диверсификации экспортных рынков. Для фундука, экспортируемого в Евросоюз, введен режим «зеленого коридора» и отменено требование сертификата. Обеспечен экспорт в Европу кожевенного сырья и икры рыб, выращенных в аквакультуре; получено согласие на экспорт рыбной продукции. В текущем году достигнута договоренность об экспорте фундука, миндаля и продукции птицеводства в Китай. Пищевое яйцо экспортируется в 7 стран, включая США и ОАЭ.

Для контроля импорта и экспорта в Газахском районе начал работу пункт контроля «Красный мост». В 2024 году Всемирная организация по охране здоровья животных (ВОЗЖ) признала Азербайджан страной, свободной от чумы мелкого рогатого скота и высокопатогенного гриппа птиц. Сохраняются статусы благополучия по африканской болезни лошадей и африканской чуме свиней. Россия и Казахстан признали Азербайджан свободным от сапа лошадей, что позволило начать экспорт лошадей в страны Центральной Азии.

В ВОЗЖ представлена Программа контроля для создания зон, свободных от ящура, в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах, а также в Нахчыванской АР.

Непригодные пестициды и загрязненная почва из Агстафинского, Бейлаганского, Самухского, Физулинского и Имишлинского районов были перевезены и размещены в бетонных бункерах полигона «Дженги».

Агентство подписало более 40 соглашений о сотрудничестве и признании с 19 странами. Оценка ФАО и ВОЗ подтвердила функциональность и компетентность системы продовольственной безопасности Азербайджана. Проведены меры по обновлению лабораторной инфраструктуры и оснащению ее современным оборудованием.

Реализованные меры позволили сформировать механизмы, соответствующие международным стандартам, обеспечить население здоровым питанием и расширить экспортные возможности азербайджанской продукции.

