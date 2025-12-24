На Москву летят беспилотники

На подлете к Москве сбито 15 беспилотников, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, «на месте падения обломков» работают специалисты экстренных служб.
