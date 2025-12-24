Бывший соратник бросает вызов Пашиняну

Экс-мэр Еревана Айк Марутян примет участие в парламентских выборах в Армении. Об этом он заявил в прямом эфире на своей Facebook-странице.

«Хочу официально заявить, что мы... примем участие с нашей командой, а именно - с партией «Новая сила» (создана Марутяном в 2024 году - ред.)», - отметил он.

В своем обращении экс-мэр заявил, что правящая партия «Гражданский договор» запустит «свою фабрику фейков» и скажет, что «Айк встретился с Кочаряном, они договорились друг с другом, он – шпион России, вернее, шпион Чехии».

Изначально отношения Марутяна с премьер-министром Николом Пашиняном были союзническими, он даже активно участвовал в событиях «Бархатной революции» 2018 года. Однако постепенно начались разногласия, которые фактически переросли во вражду после того, как армянский премьер добился смещения Марутяна с поста мэра Еревана в 2021 году. Марутян возглавлял армянскую столицу с 2018 года.