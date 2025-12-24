USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Бывший соратник бросает вызов Пашиняну

22:15 1695

Экс-мэр Еревана Айк Марутян примет участие в парламентских выборах в Армении. Об этом он заявил в прямом эфире на своей Facebook-странице.

«Хочу официально заявить, что мы... примем участие с нашей командой, а именно - с партией «Новая сила» (создана Марутяном в 2024 году - ред.)», - отметил он.

В своем обращении экс-мэр заявил, что правящая партия «Гражданский договор» запустит «свою фабрику фейков» и скажет, что «Айк встретился с Кочаряном, они договорились друг с другом, он – шпион России, вернее, шпион Чехии».

Изначально отношения Марутяна с премьер-министром Николом Пашиняном были союзническими, он даже активно участвовал в событиях «Бархатной революции» 2018 года. Однако постепенно начались разногласия, которые фактически переросли во вражду после того, как армянский премьер добился смещения Марутяна с поста мэра Еревана в 2021 году. Марутян возглавлял армянскую столицу с 2018 года.

Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
22:30 1129
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове обновлено 21:53; фото
21:53 12395
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
22:15 1696
На Москву летят беспилотники
На Москву летят беспилотники
21:24 2515
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин обновлено 21:12
21:12 3299
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
18:25 5902
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20 2472
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58 1546
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL фото
19:26 4153
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13 3255
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России фото
18:56 1277

ЭТО ВАЖНО

Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
22:30 1129
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове обновлено 21:53; фото
21:53 12395
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
22:15 1696
На Москву летят беспилотники
На Москву летят беспилотники
21:24 2515
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин обновлено 21:12
21:12 3299
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
18:25 5902
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20 2472
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58 1546
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL фото
19:26 4153
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13 3255
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России фото
18:56 1277
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться