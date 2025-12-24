Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?

В настоящее время Соединенные Штаты ведут интенсивные двусторонние консультации как с Арменией, так и с Азербайджаном по деталям проекта «маршрута Трампа», проходящего через Зангезур.
Эксперты, учитывая значимость проекта лично для Дональда Трампа, считают, что на церемонию запуска проекта, скорее всего, будет направлен высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации.
Подобный жест должен стать четким сигналом о том, что «маршрут Трампа» рассматривается Вашингтоном как долгосрочный геополитический и экономический проект, призванный встроить регион Южного Кавказа в новую архитектуру транзита, безопасности и американского влияния. В качестве наиболее вероятного кандидата источники и эксперты называли госсекретаря США Марко Рубио.
Однако сегодня председатель партии «Во имя Республики» Арман Бабаджанян анонсировал в Facebook визит в Армению вице-президента США Джей Ди Вэнса в феврале 2026 года. Ранее, напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что реализация «маршрута Трампа» намечена на начало 2026 года.
В МИД Армении не стали опровергать заявление Бабаджаняна. Как отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян, МИД «надлежащим образом» и в «установленные сроки» информирует общественность о планируемых визитах высокопоставленных лиц в республику.
Это заявление перекликается с сообщением армянского эксперта-международника Сурена Саркисяна, который ранее сообщил, что начало следующего года в Армении, по всей видимости, «пройдет под знаком повышенной внешнеполитической активности США».
По словам Саркисяна, уже в феврале в Ереване ждут визит «высокопоставленного американского должностного лица», и не исключено, что именно в этот период может быть формально открыт так называемый «маршрут Трампа», который в последние месяцы стал одной из ключевых тем американо-региональной дипломатии на Южном Кавказе.
Примечательно, что на этом фоне госсекретарь Марко Рубио сегодня в очередной раз напомнил о роли Дональда Трампа в примирении Баку и Еревана. По его словам, США «вмешались и положили конец войне, которая могла начаться и стать ужасной катастрофой».