Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?

В настоящее время Соединенные Штаты ведут интенсивные двусторонние консультации как с Арменией, так и с Азербайджаном по деталям проекта «маршрута Трампа», проходящего через Зангезур.

Однако сегодня председатель партии «Во имя Республики» Арман Бабаджанян анонсировал в Facebook визит в Армению вице-президента США Джей Ди Вэнса в феврале 2026 года. Ранее, напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что реализация «маршрута Трампа» намечена на начало 2026 года.

Подобный жест должен стать четким сигналом о том, что «маршрут Трампа» рассматривается Вашингтоном как долгосрочный геополитический и экономический проект, призванный встроить регион Южного Кавказа в новую архитектуру транзита, безопасности и американского влияния. В качестве наиболее вероятного кандидата источники и эксперты называли госсекретаря США Марко Рубио.

Эксперты, учитывая значимость проекта лично для Дональда Трампа, считают, что на церемонию запуска проекта, скорее всего, будет направлен высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации.

В МИД Армении не стали опровергать заявление Бабаджаняна. Как отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян, МИД «надлежащим образом» и в «установленные сроки» информирует общественность о планируемых визитах высокопоставленных лиц в республику.

Это заявление перекликается с сообщением армянского эксперта-международника Сурена Саркисяна, который ранее сообщил, что начало следующего года в Армении, по всей видимости, «пройдет под знаком повышенной внешнеполитической активности США».

По словам Саркисяна, уже в феврале в Ереване ждут визит «высокопоставленного американского должностного лица», и не исключено, что именно в этот период может быть формально открыт так называемый «маршрут Трампа», который в последние месяцы стал одной из ключевых тем американо-региональной дипломатии на Южном Кавказе.

Примечательно, что на этом фоне госсекретарь Марко Рубио сегодня в очередной раз напомнил о роли Дональда Трампа в примирении Баку и Еревана. По его словам, США «вмешались и положили конец войне, которая могла начаться и стать ужасной катастрофой».