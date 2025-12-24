USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

CША увидели свет в конце российско-украинского тоннеля

В США считают, что завершение российско-украинской войны «приближается», однако разрешение ряда вопросов все еще требует согласия Москвы и Киева. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«На повестке меньше вопросов, чем было две недели назад. И это хорошая новость», - отметил он, имея в виду вопросы, которые предстоит решить во время консультаций по урегулированию.

«Все еще остаются вопросы, которые нужно решить так, чтобы обе стороны могли с этим согласиться. Однако мы приближаемся [к этому]», - добавил Уитакер.

По его словам, Вашингтон и Киев также согласовали основную часть вопросов, касающуюся гарантий безопасности.

«В конечном итоге все сводится к вопросу территории и ее разделения - будет ли это демилитаризованная зона или зона экономических возможностей, так как гарантии безопасности мы в основном с украинцами урегулировали. Полагаю, что Россия против этого не возражает», - сказал он.

Помимо территориального аспекта, указал Уитакер, предстоит урегулировать вопросы прекращения огня и соблюдения мира. «Полагаю, что мы также разрешили большинство из этих вопросов», - добавил дипломат. 

