USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Россияне признают: ситуация в Купянске критическая

23:38 326

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вернули контроль над Купянском — крупным железнодорожным узлом в Харьковской области, о захвате которого Минобороны России несколько раз отчитывалось президенту Владимиру Путину, сообщают Z-военкоры. Армия РФ утратила «немалую часть плацдарма» на западном берегу реки Оскол, которая проходит через город, включая сёла Кондрашовка, Радьковка и Московка, пишет близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь», добавляя, что «в самом Купянске обстановка, мягко говоря, хуже критической — и на восточном берегу тоже».

По его данным, ВСУ восстановили контроль над окрестностями молочно-консервного комбината и продолжают удерживать Кучеровку с Петропавловкой, а оборона российских сил «носит очаговый характер и не схлопнулась окончательно только из-за работы дроноводов на износ».

«Рыбарь» также обращает внимание на цену, которую приходится платить армии РФ под Купянском, чтобы «реализовать ложные доклады» Путину: «одно из действующих здесь подразделений только за декабрь потеряло почти полторы сотни бойцов». «Нормального закрепления в городе, впрочем, не было ни до, ни после заявления об освобождении… Из-за неверных докладов о ситуации наверх резервы, которые „не понадобились“ для взятия и зачистки Купянска, были переброшены на другие участки», — добавляет автор.

Информацию о проблемах под Купянском подтверждает и Z-канал «Два майора». «По факту ни Песчаное, ни Куриловка, ни Петропавловка не наши… С направления убрали резервы, наши не смогли нормально закрепиться даже на реально достигнутых рубежах», — пишет он.

Российская армия «потеряла практически всю территорию Купянска», соглашается «Военный осведомитель». «Постановочные видео контроля над городом не помогли группировке войск „Запад“ удержать его в реальности — кто бы мог подумать. Зато медали все получили», — отмечает он.

По данным американского Института изучения войны (ISW), ВСУ контролируют большую часть агломерации.

Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
22:30 1139
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове обновлено 21:53; фото
21:53 12403
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
22:15 1700
На Москву летят беспилотники
На Москву летят беспилотники
21:24 2520
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин обновлено 21:12
21:12 3301
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
18:25 5907
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20 2475
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58 1546
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL фото
19:26 4158
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13 3261
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России фото
18:56 1277

ЭТО ВАЖНО

Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
22:30 1139
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове обновлено 21:53; фото
21:53 12403
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
22:15 1700
На Москву летят беспилотники
На Москву летят беспилотники
21:24 2520
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин обновлено 21:12
21:12 3301
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
18:25 5907
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20 2475
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58 1546
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL фото
19:26 4158
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13 3261
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России фото
18:56 1277
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться