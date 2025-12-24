Вооружённые силы Украины (ВСУ) вернули контроль над Купянском — крупным железнодорожным узлом в Харьковской области, о захвате которого Минобороны России несколько раз отчитывалось президенту Владимиру Путину, сообщают Z-военкоры. Армия РФ утратила «немалую часть плацдарма» на западном берегу реки Оскол, которая проходит через город, включая сёла Кондрашовка, Радьковка и Московка, пишет близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь», добавляя, что «в самом Купянске обстановка, мягко говоря, хуже критической — и на восточном берегу тоже».

По его данным, ВСУ восстановили контроль над окрестностями молочно-консервного комбината и продолжают удерживать Кучеровку с Петропавловкой, а оборона российских сил «носит очаговый характер и не схлопнулась окончательно только из-за работы дроноводов на износ».

«Рыбарь» также обращает внимание на цену, которую приходится платить армии РФ под Купянском, чтобы «реализовать ложные доклады» Путину: «одно из действующих здесь подразделений только за декабрь потеряло почти полторы сотни бойцов». «Нормального закрепления в городе, впрочем, не было ни до, ни после заявления об освобождении… Из-за неверных докладов о ситуации наверх резервы, которые „не понадобились“ для взятия и зачистки Купянска, были переброшены на другие участки», — добавляет автор.

Информацию о проблемах под Купянском подтверждает и Z-канал «Два майора». «По факту ни Песчаное, ни Куриловка, ни Петропавловка не наши… С направления убрали резервы, наши не смогли нормально закрепиться даже на реально достигнутых рубежах», — пишет он.

Российская армия «потеряла практически всю территорию Купянска», соглашается «Военный осведомитель». «Постановочные видео контроля над городом не помогли группировке войск „Запад“ удержать его в реальности — кто бы мог подумать. Зато медали все получили», — отмечает он.

По данным американского Института изучения войны (ISW), ВСУ контролируют большую часть агломерации.