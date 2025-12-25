Что Орбан пожелал Алиеву?

USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня его рождения.

«Уважаемый господин президент.

Прошу принять искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Выражаю признательность за то, что Венгрия могла рассчитывать на Азербайджан как в мирное время, так и во время кризиса последних десятилетий. Наши двусторонние отношения продолжают укрепляться из года в год. Наше сотрудничество расширилось и охватывает многие ключевые сферы, особенно энергетический сектор.

Благодаря личному вкладу Вашего превосходительства в отношениях между двумя народами начался новый период, и я выражаю Вам глубокую признательность за это.

Хотел бы заверить Вас в приверженности моего правительства углублению нашего партнерства и продвижению общих интересов наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности», - говорится в письме Орбана, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана. 

