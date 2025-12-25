USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития заявил, что Израиль препятствует поставкам гумпомощи в сектор Газа.

«Несмотря на то, что в Газе с 11 октября действует режим прекращения огня, проблемы по-прежнему сохраняются. Израиль не держит своего слова, постоянно создавая трудности и препятствия для доставки гуманитарной помощи, придумывая нелепые предлоги», — сказал он (цитата по Anadolu).

Эрдоган добавил, что Турция «сегодня — как и вчера — выступает за мир и спокойствие» и не намерена «мириться с несправедливостью».

23 декабря министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о планах остаться в Сирии и на севере Газы, создав новые поселения на месте эвакуированных. Речь шла о поселениях, создаваемых под эгидой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), — «Нахаль».

На следующий день The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию сообщила, что министр не делал заявлений о намерениях создавать поселения в секторе Газа — у властей Израиля подобных планов нет. При этом, отмечает издание, премьер Биньямин Нетаньяху в мае прошлого года заявил, что переселение жителей Газы никогда не планировалось.

Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
На Москву летят беспилотники
