USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа

Bild
00:49 674

В Кремле продолжают заявлять о том, что Россия уверенно побеждает Украину на поле боя. Тем не менее в 2025 году россиянам удалось захватить всего 4 400 квадратных километров украинской земли, что составляет менее 1% территории страны, пишет Bild.

Отмечается, что в 2025 году на войне в Украине погибли почти 100 000 российских военных. Анализ российского оппозиционного СМИ «Медиазона» показал, что только к середине года потери РФ достигли 48 000 человек, из которых 22 000 были известны по имени. Как сообщает издание, во второй половине года это число осталось почти неизменным.

В издании поделились, что 90% российских потерь в 2025 году являются результатом атак украинских FPV-дронов.

«Более того, российский президент Владимир Путин далек от своей цели — полного захвата четырех областей Украины. Украина по-прежнему удерживает 5 700 квадратных километров в Донецкой области, 5 800 квадратных километров в Запорожской области и 6 400 квадратных километров в Херсонской области», — говорится в материале.

Кроме того, пишет Bild, российская экономика продолжает слабеть из-за инфляции и непомерно высоких процентных ставок. В издании подчеркнули, что причиной являются не только западные санкции, но и сотни украинских ударов по российским объектам критической инфраструктуры в нефтяной, газовой и энергетической отраслях.

В издании считают, что единственной надеждой Москвы на «быструю победу» в Украине является мирный план, разрабатываемый совместно с администрацией президента США Дональда Трампа. Журналисты уверены, что только таким образом Путин может заставить украинские войска уйти из критически важных для него регионов.

Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
01:56 238
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
01:50 157
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор? главное на этот час
24 декабря 2025, 20:38 4346
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа Bild
00:49 675
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
24 декабря 2025, 23:38 2709
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
00:27 813
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
24 декабря 2025, 18:25 6697
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
24 декабря 2025, 22:30 2343
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове обновлено 21:53; фото
24 декабря 2025, 21:53 14143
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
24 декабря 2025, 22:15 2702
На Москву летят беспилотники
На Москву летят беспилотники
24 декабря 2025, 21:24 3376

ЭТО ВАЖНО

Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
01:56 238
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
01:50 157
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор? главное на этот час
24 декабря 2025, 20:38 4346
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа Bild
00:49 675
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
24 декабря 2025, 23:38 2709
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
00:27 813
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
24 декабря 2025, 18:25 6697
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
24 декабря 2025, 22:30 2343
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове обновлено 21:53; фото
24 декабря 2025, 21:53 14143
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
24 декабря 2025, 22:15 2702
На Москву летят беспилотники
На Москву летят беспилотники
24 декабря 2025, 21:24 3376
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться