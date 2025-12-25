Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа

В Кремле продолжают заявлять о том, что Россия уверенно побеждает Украину на поле боя. Тем не менее в 2025 году россиянам удалось захватить всего 4 400 квадратных километров украинской земли, что составляет менее 1% территории страны, пишет Bild.

Отмечается, что в 2025 году на войне в Украине погибли почти 100 000 российских военных. Анализ российского оппозиционного СМИ «Медиазона» показал, что только к середине года потери РФ достигли 48 000 человек, из которых 22 000 были известны по имени. Как сообщает издание, во второй половине года это число осталось почти неизменным.

В издании поделились, что 90% российских потерь в 2025 году являются результатом атак украинских FPV-дронов.

«Более того, российский президент Владимир Путин далек от своей цели — полного захвата четырех областей Украины. Украина по-прежнему удерживает 5 700 квадратных километров в Донецкой области, 5 800 квадратных километров в Запорожской области и 6 400 квадратных километров в Херсонской области», — говорится в материале.

Кроме того, пишет Bild, российская экономика продолжает слабеть из-за инфляции и непомерно высоких процентных ставок. В издании подчеркнули, что причиной являются не только западные санкции, но и сотни украинских ударов по российским объектам критической инфраструктуры в нефтяной, газовой и энергетической отраслях.

В издании считают, что единственной надеждой Москвы на «быструю победу» в Украине является мирный план, разрабатываемый совместно с администрацией президента США Дональда Трампа. Журналисты уверены, что только таким образом Путин может заставить украинские войска уйти из критически важных для него регионов.