Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Эпштейн умер, а дело его живет

Министерство юстиции США получило новые документы, потенциально касающиеся дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних, на проверку и публикацию этих материалов потребуется несколько недель. Об этом говорится в заявлении, опубликованном ведомством.

«Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк и ФБР проинформировали Министерство юстиции США о том, что обнаружили еще более миллиона документов, которые могут иметь отношение к делу Джеффри Эпштейна», – отметили в ведомстве.

Также уточняется, что Минюст США уже получил эти документы и проводит их проверку перед публикацией в соответствии с требованиями закона.

«Наши юристы круглосуточно проверяют эти документы и вносят в них изменения, необходимые по закону для защиты жертв (лиц, пострадавших от действий Эпштейна), мы опубликуем эти документы как можно скорее, – подчеркнули в Минюсте США. – Из-за большого объема материалов на это может потребоваться еще несколько недель».

Джеффри Эпштейн — американский финансист, который в 2019 году был официально обвинен федеральными властями США в создании масштабной сети для сексуальной эксплуатации и торговли несовершеннолетними девушками в период с 2002 по 2005 год. Согласно обвинительному заключению, он принуждал десятки несовершеннолетних к действиям сексуального характера в своих особняках в Нью-Йорке и Флориде, привлекая к этой деятельности сообщников.

10 августа 2019 года, ожидая судебного процесса, Эпштейн был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме на Манхэттене; официальная судебно-медицинская экспертиза установила в качестве причины смерти самоубийство через повешение.

