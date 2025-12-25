USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Алжирцы требуют извинений и репараций

01:34 264

Парламент Алжира единогласно проголосовал в поддержку законопроекта, признающего французскую колонизацию страны с 1830 по 1962 год преступлением.

Согласно документу, Франция несет «юридическую ответственность за свое колониальное прошлое в Алжире и за те трагедии, которые оно повлекло за собой».

В законе в число «преступлений французской колонизации» включены ядерные испытания, внесудебные казни, «физические и психологические пытки», а также «систематическое разграбление ресурсов».

В законопроекте подчеркивается, что «полная и справедливая компенсация материального и морального ущерба, причиненного французской колонизацией, является неотъемлемым правом алжирского государства и народа».

Алжиро-французские отношения обострились из-за вопроса Западной Сахары. Алжир отозвал своего посла из Франции в июле 2024 года, когда Париж поддержал марокканский план автономии. Алжир много лет поддерживает Фронт Полисарио в его борьбе за самоопределение региона.

Борьба алжирцев за независимость от Франции, начавшаяся с восстания 1 ноября 1954 года, завершилась обретением независимости в 1962 году, унеся около 1,5 млн жизней.

Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
01:56 242
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
01:50 158
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор? главное на этот час
24 декабря 2025, 20:38 4348
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа Bild
00:49 677
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
24 декабря 2025, 23:38 2711
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
00:27 814
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
24 декабря 2025, 18:25 6698
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
24 декабря 2025, 22:30 2343
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове обновлено 21:53; фото
24 декабря 2025, 21:53 14147
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
24 декабря 2025, 22:15 2704
На Москву летят беспилотники
На Москву летят беспилотники
24 декабря 2025, 21:24 3376

ЭТО ВАЖНО

Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
01:56 242
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
01:50 158
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор? главное на этот час
24 декабря 2025, 20:38 4348
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа Bild
00:49 677
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
24 декабря 2025, 23:38 2711
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
00:27 814
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
24 декабря 2025, 18:25 6698
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
24 декабря 2025, 22:30 2343
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове обновлено 21:53; фото
24 декабря 2025, 21:53 14147
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
24 декабря 2025, 22:15 2704
На Москву летят беспилотники
На Москву летят беспилотники
24 декабря 2025, 21:24 3376
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться