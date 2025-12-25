Алжирцы требуют извинений и репараций

Парламент Алжира единогласно проголосовал в поддержку законопроекта, признающего французскую колонизацию страны с 1830 по 1962 год преступлением.

Согласно документу, Франция несет «юридическую ответственность за свое колониальное прошлое в Алжире и за те трагедии, которые оно повлекло за собой».

В законе в число «преступлений французской колонизации» включены ядерные испытания, внесудебные казни, «физические и психологические пытки», а также «систематическое разграбление ресурсов».

В законопроекте подчеркивается, что «полная и справедливая компенсация материального и морального ущерба, причиненного французской колонизацией, является неотъемлемым правом алжирского государства и народа».

Алжиро-французские отношения обострились из-за вопроса Западной Сахары. Алжир отозвал своего посла из Франции в июле 2024 года, когда Париж поддержал марокканский план автономии. Алжир много лет поддерживает Фронт Полисарио в его борьбе за самоопределение региона.

Борьба алжирцев за независимость от Франции, начавшаяся с восстания 1 ноября 1954 года, завершилась обретением независимости в 1962 году, унеся около 1,5 млн жизней.