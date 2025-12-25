Индусам разрешили покупать у «Роснефти»

Индийская компания Reliance Industries получила спецразрешение от США, которое позволяет ей продолжать закупки нефти у российской компании «Роснефть», несмотря на введенные против нее санкции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, разрешение будет действовать в течение одного месяца.

Ссылаясь на данные компании Kpler, агентство отмечает, что с 22 ноября, когда вступили в силу санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», Reliance уже получила около 15 партий нефти от российского производителя.

«Эти поставки связаны с ранее заключенными сделками, которые продолжаются с соблюдением всех санкционных требований», - пояснили в Reliance.

Компания добавила, что 12 ноября была отгружена последняя партия нефти по контракту с «Роснефтью», предназначенная для поставки в Индию. Нефть, поступившая после 20 ноября, будет перерабатываться на заводах Reliance с мощностью 660 тыс. б/с.