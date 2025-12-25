USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Индусам разрешили покупать у «Роснефти»

Индийская компания Reliance Industries получила спецразрешение от США, которое позволяет ей продолжать закупки нефти у российской компании «Роснефть», несмотря на введенные против нее санкции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, разрешение будет действовать в течение одного месяца.

Ссылаясь на данные компании Kpler, агентство отмечает, что с 22 ноября, когда вступили в силу санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», Reliance уже получила около 15 партий нефти от российского производителя.

«Эти поставки связаны с ранее заключенными сделками, которые продолжаются с соблюдением всех санкционных требований», - пояснили в Reliance.

Компания добавила, что 12 ноября была отгружена последняя партия нефти по контракту с «Роснефтью», предназначенная для поставки в Индию. Нефть, поступившая после 20 ноября, будет перерабатываться на заводах Reliance с мощностью 660 тыс. б/с.

Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
24 декабря 2025, 20:38
24 декабря 2025, 20:38 4349
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа
00:49
00:49 678
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
24 декабря 2025, 23:38
24 декабря 2025, 23:38 2711
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
Эрдоган о «нелепых предлогах» Израиля
00:27
00:27 815
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
24 декабря 2025, 18:25
24 декабря 2025, 18:25 6698
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
24 декабря 2025, 22:30
24 декабря 2025, 22:30 2344
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
24 декабря 2025, 21:53
24 декабря 2025, 21:53 14147
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
Бывший соратник бросает вызов Пашиняну
24 декабря 2025, 22:15 2704
На Москву летят беспилотники
На Москву летят беспилотники
24 декабря 2025, 21:24 3376

