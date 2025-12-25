«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?

Дорожно-транспортное происшествие, зафиксированное вечером 22 декабря в германской земле Гессен, вызвало в ФРГ серьезный общественный резонанс. Согласно сообщениям СМИ, автомобиль марки Audi с гражданином Азербайджана за рулем выехал в непосредственной близости от рождественской ярмарки на полосу встречного движения, после чего совершил наезд на пешеходов, стоявших на обочине. Повышенное внимание к инциденту объясняется, прежде всего, трагическим контекстом: ранее в Германии не раз фиксировались террористические акты, совершенные радикальными исламистами с использованием методов «автомобильного тарана». Что заставило общественность и спецслужбы Германии мгновенно задаться вопросом о мотивах преступления.

Уже известно, что за рулем находился 32-летний гражданин Азербайджана Асим Б., который в последнее время проживал в Гессене. После задержания и первичного допроса мужчина был помещен в психиатрический стационар. Первые результаты следственных действий указывают на преднамеренный характер действий Асима Б., но при этом правоохранители подчеркивают: на данный момент прямые доказательства того, что случившееся является актом терроризма, не выявлены. В ходе допроса выяснилось, что задержанный страдает от серьезных психологических проблем. Тем не менее, следствие убеждено в умышленном характере действий фигуранта. Согласно реконструированной картине событий, Асим Б. намеренно выехал в районе рынка на «встречку» и на высокой скорости протаранил припаркованный автомобиль. Сила удара была такой, что стоящая машина отлетела в сторону автобусной остановки, нанеся тяжелые травмы 64-летней женщине. Не останавливаясь, водитель продолжил движение по тротуару, сбив еще нескольких человек. Хаотичный заезд прекратился лишь после столкновения с другим припаркованным транспортным средством. Злоумышленника удалось нейтрализовать на месте - 29-летний местный житель схватил водителя и удерживал его до прибытия полицейских патрулей. В официальном заявлении прокуратуры и Управления уголовной полиции земли Гессен, опубликованном во вторник, говорится о наличии веских оснований полагать, что 32-летний гражданин Азербайджана действовал умышленно, находясь в состоянии острого психоза. Следователи отмечают, что на текущем этапе предоставить точную информацию о мотивах затруднительно, поскольку подозреваемый дает бессвязные и путаные показания.