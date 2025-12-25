USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?

Эльяс Шафиев, собкор
Дорожно-транспортное происшествие, зафиксированное вечером 22 декабря в германской земле Гессен, вызвало в ФРГ серьезный общественный резонанс.

Согласно сообщениям СМИ, автомобиль марки Audi с гражданином Азербайджана за рулем выехал в непосредственной близости от рождественской ярмарки на полосу встречного движения, после чего совершил наезд на пешеходов, стоявших на обочине.

Повышенное внимание к инциденту объясняется, прежде всего, трагическим контекстом: ранее в Германии не раз фиксировались террористические акты, совершенные радикальными исламистами с использованием методов «автомобильного тарана». Что заставило общественность и спецслужбы Германии мгновенно задаться вопросом о мотивах преступления.

Автомобиль марки Audi с гражданином Азербайджана за рулем выехал в непосредственной близости от рождественской ярмарки на полосу встречного движения, после чего совершил наезд на пешеходов, стоявших на обочине

Уже известно, что за рулем находился 32-летний гражданин Азербайджана Асим Б., который в последнее время проживал в Гессене. После задержания и первичного допроса мужчина был помещен в психиатрический стационар. Первые результаты следственных действий указывают на преднамеренный характер действий Асима Б., но при этом правоохранители подчеркивают: на данный момент прямые доказательства того, что случившееся является актом терроризма, не выявлены. В ходе допроса выяснилось, что задержанный страдает от серьезных психологических проблем.

Тем не менее, следствие убеждено в умышленном характере действий фигуранта. Согласно реконструированной картине событий, Асим Б. намеренно выехал в районе рынка на «встречку» и на высокой скорости протаранил припаркованный автомобиль. Сила удара была такой, что стоящая машина отлетела в сторону автобусной остановки, нанеся тяжелые травмы 64-летней женщине. Не останавливаясь, водитель продолжил движение по тротуару, сбив еще нескольких человек. Хаотичный заезд прекратился лишь после столкновения с другим припаркованным транспортным средством. Злоумышленника удалось нейтрализовать на месте - 29-летний местный житель схватил водителя и удерживал его до прибытия полицейских патрулей.

В официальном заявлении прокуратуры и Управления уголовной полиции земли Гессен, опубликованном во вторник, говорится о наличии веских оснований полагать, что 32-летний гражданин Азербайджана действовал умышленно, находясь в состоянии острого психоза. Следователи отмечают, что на текущем этапе предоставить точную информацию о мотивах затруднительно, поскольку подозреваемый дает бессвязные и путаные показания.

Но есть важный нюанс: наиболее серьезно пострадавшая женщина была сбита не машиной подозреваемого, а отлетевшим от удара автомобилем, что может повлиять на юридическую квалификацию действий водителя

При этом подчеркивается отсутствие признаков политически мотивированного или террористического акта. Назначенная комплексная психиатрическая экспертиза должна подтвердить наличие или отсутствие у задержанного душевного расстройства.

В то же время глава МВД земли Гессен Роман Посек, представляющий партию ХДС, высказался более осторожно. В частности, Посек заявил, что уверенности в изначальном умысле сбивать людей пока нет. По его словам, расследование находится на ранней стадии и сейчас критически важно установить истинный мотив.

Посек обратил внимание на важный нюанс: наиболее серьезно пострадавшая женщина была сбита не машиной подозреваемого, а отлетевшим от удара автомобилем, что может повлиять на юридическую квалификацию действий водителя.

Тем не менее, на данный момент прокуратура Гессена придерживается жесткой позиции. Асиму Б. уже предъявлены официальные обвинения в покушении на убийство, создании опасных условий для дорожного движения и причинении тяжких телесных повреждений.

В ближайшее время подозреваемый должен предстать перед судьей для решения вопроса о его дальнейшем содержании под стражей в условиях закрытого психиатрического учреждения.

