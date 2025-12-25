USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Ребенок на танке среди рождественских огней

02:57 501

Каракас (Венесуэла). Ребенок на танке, выставленном среди рождественских огней

Лондон (Англия). В центре Лондона появилась новая работа Бэнкси, изображающая двух детей в зимней одежде, лежащих и смотрящих на звезды, что символизирует проблему бездомных

Кесиккавак (Турция). Поисковые работы на месте крушения самолета ливийской делегации. На борту самолета находились начальник Генштаба Ливии Мохаммед аль-Хаддад и еще четыре чиновника. Все погибли

Ла-Пас (Боливия). Забастовка профсоюзов из-за повышения цен на топливо

Тирана (Албания). Протесты с требованием отставки вице-премьера Белинды Баллуку. Прокуроры предъявили ей обвинения в коррупции, однако она продолжает занимать свой пост

Дакка (Бангладеш). Девочка на заводе по переработке пластиковых бутылок

Вифлеем (Западный берег). Палестинские скаутские оркестры проходят парадом перед церковью Рождества Христова, которая традиционно считается местом рождения Иисуса

Ребенок на танке среди рождественских огней
Ребенок на танке среди рождественских огней объектив haqqin.az
02:57 502
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело
02:32 714
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
24 декабря 2025, 23:38 3793
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы
02:18 1139
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
24 декабря 2025, 22:30 2738
Когда глава разведки ставит на философию
Когда глава разведки ставит на философию наш комментарий
00:55 1262
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове все еще актуально
24 декабря 2025, 21:53 14789
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
01:56 1247
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
01:50 593
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор? главное на этот час
24 декабря 2025, 20:38 4647
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа
Путин может взять Донбасс. С помощью плана Трампа Bild
00:49 1086

