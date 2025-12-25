Ребенок на танке среди рождественских огней

Каракас (Венесуэла). Ребенок на танке, выставленном среди рождественских огней
Лондон (Англия). В центре Лондона появилась новая работа Бэнкси, изображающая двух детей в зимней одежде, лежащих и смотрящих на звезды, что символизирует проблему бездомных
Кесиккавак (Турция). Поисковые работы на месте крушения самолета ливийской делегации. На борту самолета находились начальник Генштаба Ливии Мохаммед аль-Хаддад и еще четыре чиновника. Все погибли
Ла-Пас (Боливия). Забастовка профсоюзов из-за повышения цен на топливо
Тирана (Албания). Протесты с требованием отставки вице-премьера Белинды Баллуку. Прокуроры предъявили ей обвинения в коррупции, однако она продолжает занимать свой пост
Дакка (Бангладеш). Девочка на заводе по переработке пластиковых бутылок
Вифлеем (Западный берег). Палестинские скаутские оркестры проходят парадом перед церковью Рождества Христова, которая традиционно считается местом рождения Иисуса