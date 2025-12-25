USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией

08:34 605

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю первой годовщины крушения самолета Embraer 190, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям» (AZAL).

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 606
Ребенок на танке среди рождественских огней
Ребенок на танке среди рождественских огней объектив haqqin.az
02:57 2477
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело
02:32 3268
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
24 декабря 2025, 23:38 6931
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы
02:18 4323
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
24 декабря 2025, 22:30 3797
Когда глава разведки ставит на философию
Когда глава разведки ставит на философию наш комментарий
00:55 2652
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове все еще актуально
24 декабря 2025, 21:53 16686
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
01:56 3864
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
01:50 1523
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор? главное на этот час
24 декабря 2025, 20:38 5562

ЭТО ВАЖНО

