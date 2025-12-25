USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Белый дом дал приказ американской армии

08:52 358

Белый дом приказал американским вооруженным силам сосредоточить усилия на обеспечении «карантина» венесуэльской нефти как минимум на ближайшие два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам неназванного американского чиновника, это означает, что администрация президента Дональда Трампа делает ставку на экономическое, а не на прямое военное давление на Каракас.

Собеседеник Reuters добавил, что предпринятые усилия оказывают на правительство Николаса Мадуро колоссальное давление, и к концу января Венесуэла может столкнуться с экономической катастрофой, если не пойдет на уступки.

Термин «карантин», использованный представителем Белого дома, отсылает к формулировкам времен Карибского кризиса 1962 года, когда администрация Джона Кеннеди стремилась избежать открытого объявления войны, уточнило Reuters.

В декабре береговая охрана США перехватила два танкера с венесуэльской нефтью и готовится к захвату третьего судна, отмечает агентство. Администрация Трампа обвиняет Каракас в незаконном обороте наркотиков и использовании нефтяных доходов для поддержки «незаконного режима».

Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 607
Ребенок на танке среди рождественских огней
Ребенок на танке среди рождественских огней объектив haqqin.az
02:57 2478
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело
02:32 3272
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
24 декабря 2025, 23:38 6933
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы
02:18 4326
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
24 декабря 2025, 22:30 3798
Когда глава разведки ставит на философию
Когда глава разведки ставит на философию наш комментарий
00:55 2653
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове все еще актуально
24 декабря 2025, 21:53 16689
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
01:56 3865
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
01:50 1523
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор? главное на этот час
24 декабря 2025, 20:38 5563

ЭТО ВАЖНО

Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 607
Ребенок на танке среди рождественских огней
Ребенок на танке среди рождественских огней объектив haqqin.az
02:57 2478
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело
02:32 3272
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
Россияне признают: ситуация в Купянске критическая
24 декабря 2025, 23:38 6933
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы
02:18 4326
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США?
Коридор в Нахчыван запустит лично вице-президент США? Продолжение главной темы
24 декабря 2025, 22:30 3798
Когда глава разведки ставит на философию
Когда глава разведки ставит на философию наш комментарий
00:55 2653
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове все еще актуально
24 декабря 2025, 21:53 16689
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
Россия и Израиль сговорились против Турции. США дали добро
01:56 3865
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
Индусам разрешили покупать у «Роснефти»
01:50 1523
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор?
Госсекретарь США едет открыть Зангезурский коридор? главное на этот час
24 декабря 2025, 20:38 5563
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться