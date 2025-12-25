Белый дом дал приказ американской армии

Белый дом приказал американским вооруженным силам сосредоточить усилия на обеспечении «карантина» венесуэльской нефти как минимум на ближайшие два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам неназванного американского чиновника, это означает, что администрация президента Дональда Трампа делает ставку на экономическое, а не на прямое военное давление на Каракас.