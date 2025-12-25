USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL

Сегодня, 25 декабря, первая годовщина крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку – Грозный и потерпевшего катастрофу вблизи города Актау. В связи с этой трагической годовщиной на Второй Аллее почетного захоронения посещены могилы погибших.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, президент национальной авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Самир Рзаев, сотрудники авиакомпании, а также члены семей погибших посетили могилы Национальных героев Хокюмы Алиевой, Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова.

25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи Актау (Казахстан). Согласно результатам предварительного расследования, на подлете к Грозному самолет подвергся атаке системы российской ПВО «Панцирь-С». На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Кыргызстана. Погибли 38 человек, выжили 29 человек.

