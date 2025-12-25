USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Азербайджанцы мира встретились вновь

правительственная трибуна
10:15 512

2025 год, когда отмечалось пятилетие Победы в Карабахе, остался в памяти азербайджанцев мира как год гордости, единства и национального духа. Организовав в 81 стране около 100 мероприятий, посвященных Победе, наши соотечественники продемонстрировали, что Азербайджан является для них источником несравненной гордости, что уходящий год стал незабываемым этапом нашей истории. 

На видеоконференции под названием «Будем едины и солидарны!», которую Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой по традиции организовал по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира, ощущался дух года Победы, встреча превратилась в яркое олицетворение бесконечной любви соотечественников к Родине.

Во встрече приняли участие около 1000 наших соотечественников из 86 стран. Видеоконференция началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и почтения светлой памяти шехидов. Председатель ГКРД Фуад Мурадов, поприветствовав гостей, говорил об успешных результатах диаспорской политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, подчеркнул, что в 2025 году азербайджанская диаспора еще раз продемонстрировала миру единство и волю, национальную мощь.

На конференции был представлен видеоотчет, отражающий деятельность комитета и азербайджанской диаспоры в 2025 году, доведены до внимания проекты, отличающие наши сообщества за рубежом, свидетельствующие об их продуктивной деятельности.

Отмечено, что в настоящее время в 20 странах мира успешно действуют 31 Дом Азербайджана, 15 координационных советов, сотни диаспорских организаций, а в 24 странах - более 90 азербайджанских воскресных школ, а также воскресные школы «Карабах», созданные по инициативе первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Наши соотечественники поздравили президента Ильхама Алиева с днем рождения, поблагодарили главу государства, постоянно проявляющего чуткое отношение к азербайджанцам мира и заботу о них, заявили, что всегда находятся рядом с Азербайджаном и его политическим руководством.

Выступавшие констатировали, что азербайджанцы мира осуществляют координированную деятельность, демонстрируя единство и солидарность, что пятилетие Победы – вершина гордости, радости и национального единства для всех наших соотечественников, призывали к солидарности и миру. Азербайджанцы мира выразили надежду, что 2026 год станет годом новых идей, новых целей и новых начинаний.

Затем группа членов диаспоры за продвижение азербайджанского языка и культуры в зарубежных странах, важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры, плодотворную работу в области развития двусторонних и многосторонних связей нашей страны на международной арене была награждена медалью Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности».

На встрече были представлены различные музыкальные номера с участием членов диаспоры, популяризирующих в мире азербайджанскую культуру, прозвучал гимн диаспоры, призывающий наших соотечественников к единству и солидарности.

В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
11:37 427
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие видео
11:28 922
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов фото
11:02 1408
Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе: погибли военные
Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе: погибли военные
11:01 778
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
10:50 562
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
10:43 1209
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
10:44 692
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
10:32 1153
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
10:22 1039
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
10:04 911
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 2121

ЭТО ВАЖНО

В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
11:37 427
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие видео
11:28 922
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов фото
11:02 1408
Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе: погибли военные
Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе: погибли военные
11:01 778
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
10:50 562
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
10:43 1209
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
10:44 692
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
10:32 1153
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
10:22 1039
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
10:04 911
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 2121
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться