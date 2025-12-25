Азербайджанцы мира встретились вновь

На видеоконференции под названием «Будем едины и солидарны!», которую Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой по традиции организовал по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира, ощущался дух года Победы, встреча превратилась в яркое олицетворение бесконечной любви соотечественников к Родине.

2025 год, когда отмечалось пятилетие Победы в Карабах е, остался в памяти азербайджанцев мира как год гордости, единства и национального духа. Организовав в 81 стране около 100 мероприятий, посвященных Победе, наши соотечественники продемонстрировали, что Азербайджан является для них источником несравненной гордости, что уходящий год стал незабываемым этапом нашей истории.

Во встрече приняли участие около 1000 наших соотечественников из 86 стран. Видеоконференция началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и почтения светлой памяти шехидов. Председатель ГКРД Фуад Мурадов, поприветствовав гостей, говорил об успешных результатах диаспорской политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, подчеркнул, что в 2025 году азербайджанская диаспора еще раз продемонстрировала миру единство и волю, национальную мощь.

На конференции был представлен видеоотчет, отражающий деятельность комитета и азербайджанской диаспоры в 2025 году, доведены до внимания проекты, отличающие наши сообщества за рубежом, свидетельствующие об их продуктивной деятельности.

Отмечено, что в настоящее время в 20 странах мира успешно действуют 31 Дом Азербайджана, 15 координационных советов, сотни диаспорских организаций, а в 24 странах - более 90 азербайджанских воскресных школ, а также воскресные школы «Карабах», созданные по инициативе первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Наши соотечественники поздравили президента Ильхама Алиева с днем рождения, поблагодарили главу государства, постоянно проявляющего чуткое отношение к азербайджанцам мира и заботу о них, заявили, что всегда находятся рядом с Азербайджаном и его политическим руководством.

Выступавшие констатировали, что азербайджанцы мира осуществляют координированную деятельность, демонстрируя единство и солидарность, что пятилетие Победы – вершина гордости, радости и национального единства для всех наших соотечественников, призывали к солидарности и миру. Азербайджанцы мира выразили надежду, что 2026 год станет годом новых идей, новых целей и новых начинаний.

Затем группа членов диаспоры за продвижение азербайджанского языка и культуры в зарубежных странах, важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры, плодотворную работу в области развития двусторонних и многосторонних связей нашей страны на международной арене была награждена медалью Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности».

На встрече были представлены различные музыкальные номера с участием членов диаспоры, популяризирующих в мире азербайджанскую культуру, прозвучал гимн диаспоры, призывающий наших соотечественников к единству и солидарности.